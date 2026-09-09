"El Beduino Mayor" sigue marcando récords: Wilfrido Vargas roza los 2 millones de visualizaciones en Free Cover

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El merengue dominicano sigue vivo y, gracias a la conexión entre el pasado y el presente, su legado se expande a nuevas audiencias. El legendario Wilfrido Vargas, el "Beduino Mayor", ha demostrado una vez más que su música trasciende generaciones con su reciente participación en Free Cover.

Una sesión que ya es todo un éxito

Hace apenas cuatro días, Free Cover, la banda venezolana conocida por reinterpretar grandes clásicos de la música latina, publicó en su canal de YouTube el especial “Wilfrido Vargas (Mix en Vivo)”. En poco más de 22 minutos de pura energía, el video recorre algunos de los éxitos más emblemáticos del artista, como “El Africano”, “El Jardinero”, “El Baile del Perrito” y “Volveré” .

El impacto ha sido inmediato. Según reportes de medios como Listín Diario, el video ya roza los 2 millones de visualizaciones. En sus primeros dos días, el material ya había superado las 1,6 millones de reproducciones y acumulaba más de 14 mil “Me gusta” , cifras que lo posicionan como un éxito rotundo.

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