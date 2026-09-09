¡Una colaboración inesperada! Maluma y Beyoncé unen sus voces para homenajear a Celia Cruz

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Beyoncé y Maluma han unido sus voces por primera vez en "Cuerpo (Tumbao)", una colaboración bilingüe que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema, que forma parte de la edición deluxe del 20 aniversario del emblemático álbum 'B’Day' de la artista estadounidense, rinde homenaje a la legendaria Celia Cruz al incorporar un sample de su clásico "La negra tiene tumbao".

El lanzamiento, que coincidió con el cumpleaños número 45 de Beyoncé el pasado 4 de septiembre, marca la primera colaboración entre la superestrella del pop y el cantante colombiano.

Un homenaje a la herencia afrocubana

La elección del sample de Celia Cruz no fue casual. De acuerdo con la información del lanzamiento, Beyoncé siempre ha admirado "el orgullo de Cruz por su cultura africana; su negativa a ceder ante el racismo, el colorismo y la definición estrecha de belleza". El sample encaja perfectamente con una canción que busca transmitir "fuerza y confianza, tanto en la pista de baile como en la vida".

La canción fue producida por Beyoncé, Edgar Barrera y CASTA, y contó con la coproducción de Ali "Ali Ali" Alvarez.

Una edición especial cargada de colaboraciones latinas

La edición deluxe de 'B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)' no solo incluye la colaboración con Maluma, sino que también suma otras piezas con sello hispano. Entre ellas destaca "Irreemplazable (Como La Flor)", un dueto póstumo con Selena Quintanilla para el cual Beyoncé obtuvo el permiso directo de los herederos de la artista.

El proyecto original, lanzado en 2006, cumple 20 años y esta nueva edición expande la producción a un total de 31 pistas que incluyen temas inéditos, versiones adicionales y colaboraciones enfocadas en el mercado hispano.

La reacción de los artistas

Maluma reaccionó al lanzamiento con evidente emoción en sus redes sociales, compartiendo una imagen en la que aparece escuchando la canción. El colombiano, que ya ha trabajado con grandes nombres como Madonna, Jennifer Lopez, The Weeknd y Shakira, suma así otra colaboración internacional a su carrera.

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