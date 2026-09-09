Fernanda Castro hace una revelación incómoda sobre su adolescencia: la hija de Angélica Rivera contó la incómoda experiencia que marcó su vida

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La exposición pública que acompañó a Fernanda Castro desde muy joven volvió a quedar en el centro de una conversación con medios. La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro recordó un episodio de su adolescencia que ocurrió cuando tenía 12 y 13 años, una etapa que estuvo atravesada por una atención mediática especialmente intensa hacia su familia.

Fernanda contó que durante esos años recibió mensajes de hombres mayores. Al recordar aquellas interacciones, dejó claro que se trató de una situación incómoda para ella y que, por su edad, no tendría que haber estado expuesta a ese tipo de acercamientos.

Su experiencia con las redes sociales

La compositora hizo además una comparación con el escenario actual de internet. Explicó que cuando atravesó aquella situación las plataformas todavía tenían menos mecanismos destinados a controlar el contacto entre adultos y menores.

Para Fernanda, esa diferencia resulta relevante al hablar de la presencia de niños y adolescentes en redes. Desde su experiencia, considera necesario que existan controles y límites que reduzcan la posibilidad de que los menores queden expuestos a interacciones inadecuadas.

Defendió a Sofía Castr

La conversación también incluyó preguntas relacionadas con Sofía Castro. Fernanda se refirió a los comentarios que su hermana recibe en internet por sus decisiones de imagen y por la manera en que utiliza la moda.

Lejos de cuestionarla, Fernanda sostuvo que la ropa puede ser una herramienta de expresión y que cada persona tiene derecho a construir su propio estilo. También habló de la manera en que ambas han aprendido a manejar los señalamientos que reciben en redes.

Una respuesta sobre Enrique Peña Nieto

Otro de los temas que surgió fue su relación con Enrique Peña Nieto, quien estuvo casado con Angélica Rivera. Fernanda confirmó que actualmente no tiene comunicación con el exmandatario.

La compositora no explicó que exista un enfrentamiento entre ambos ni atribuyó esa distancia a una situación determinada. En cambio, recordó que hace cerca de ocho años dejó la casa familiar y que sus responsabilidades académicas ocuparon posteriormente buena parte de su tiempo.

Fernanda estudió música en Berklee College of Music, en Boston, y continúa enfocada en construir una trayectoria independiente dentro de la industria musical.

Nuevos proyectos en la música

Más allá de las declaraciones sobre su vida personal, Castro también adelantó que trabaja en nueva música. La artista busca continuar avanzando como independiente y prepara próximos lanzamientos.

De esta manera, la compositora combina su faceta musical con una mayor apertura para hablar de experiencias que forman parte de su historia personal y de asuntos relacionados con la exposición de los jóvenes en el entorno digital.

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