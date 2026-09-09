Ivy Queen, J Álvarez y Ñengo Flow llegan a Caracas: ya hay nueva fecha para el Legends Reggaeton Concert

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Caracas volverá a tener una cita con varias de las voces que marcaron distintas etapas del reguetón. El Legends Reggaeton Concert fue incorporado nuevamente a la agenda de espectáculos de la capital venezolana y quedó establecido para el 14 de noviembre de 2026.

La jornada tendrá como escenario el Estadio Universitario de la UCV, donde el espectáculo está previsto para las 7:00 de la noche. La organización informó que el acceso al recinto comenzará desde las 4:00 p. m.

Una cartelera con referentes de la música urbana

La nueva convocatoria mantiene como protagonistas a nombres de amplia trayectoria dentro del género. Ivy Queen, J Álvarez y Ñengo Flow forman parte de la propuesta que llegará a Caracas para esta presentación.

A ellos se suman Yomo, Eddy Lover y Franco “El Gorila”, además de artistas invitados. El cartel ha tenido variaciones entre los anuncios realizados antes y después de la reprogramación, por lo que la información oficial de boletería constituye la referencia más reciente sobre los participantes.

El espectáculo fue trasladado después de los terremotos

El concierto tenía previsto realizarse inicialmente el 22 de agosto, pero la fecha tuvo que ser modificada luego de los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio.

CP Producciones comunicó el cambio y explicó que la modificación obedeció a circunstancias ajenas a la producción. Con la nueva fecha, el evento quedó pautado para noviembre, mientras sus organizadores retomaron los preparativos para la presentación.

La actividad también contempla un componente de apoyo a los afectados por los terremotos. Según lo anunciado por la producción, una parte de la recaudación de la taquilla será destinada a esta causa.

Diferentes localidades para el público caraqueño

La venta de entradas contempla opciones que van desde 30 euros más impuestos, correspondientes a Standing Arena, hasta localidades de mayor valor ubicadas en sectores preferenciales del recinto.

Entre las categorías aparecen Gradas Standing, Lateral Superior, Zona Fans, Lateral Interior, Central Superior, Central Inferior, Palco Terreno, Silver y Gold, con precios que ascienden progresivamente desde 35 hasta 400 euros más impuestos.

En el caso de los BOX, la plataforma oficial de venta muestra actualmente un valor de 650 euros más impuestos. Esta cifra representa una actualización frente a los 450 euros que habían sido señalados en publicaciones anteriores.

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