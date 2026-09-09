El Diablo viste a la Moda 2 lleva su glamour más allá del cine: las prendas de sus protagonistas buscan nuevos dueños

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El universo de El Diablo viste a la Moda 2 saltó de la pantalla a las salas de Christie’s en Nueva York. La reconocida casa de subastas abrió una venta especial que reúne vestuario, accesorios y objetos relacionados con la película, algunos de ellos utilizados por sus protagonistas durante el rodaje.

La puja se desarrolla de manera virtual entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026, mientras que una selección de los artículos puede ser contemplada presencialmente en la sede neoyorquina de Christie’s entre el 8 y el 13 de septiembre.

De Andy Sachs a Miranda Priestly

Entre las piezas más llamativas aparece el vestido Niki de Gabriela Hearst que Anne Hathaway utiliza como Andy Sachs durante una escena ambientada en los Hamptons. La prenda será ofrecida tal como aparece en la película, incluida la mancha que su personaje deja accidentalmente sobre ella.

Meryl Streep también está representada en la selección con un abrigo de Dries Van Noten, perteneciente a la colección otoño-invierno 2025 y caracterizado por sus detalles de borlas. El vestuario corresponde a uno de los estilismos utilizados por Miranda Priestly.

La colección no se limita a las dos protagonistas. También incorpora artículos relacionados con Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley y Lady Gaga, ampliando la propuesta más allá de los personajes centrales de la historia.

Lady Gaga también forma parte de la colección

Uno de los artículos que conecta la película con la música es un vestido negro de Bad Binch TongTong, diseñado por Terrence Zhou y utilizado por Lady Gaga en el videoclip de “Runway”, una de las canciones asociadas a la producción.

La pieza, confeccionada en terciopelo negro y acompañada por una estructura de plumas, tiene una estimación de entre 15.000 y 20.000 dólares, según Christie’s.

La selección incluye además un conjunto de tres piezas de Dolce & Gabbana creado para Stanley Tucci, así como joyería y otros accesorios empleados durante la película.

Una subasta con propósito benéfico

La iniciativa tiene un componente solidario. Los fondos obtenidos estarán destinados al Committee to Protect Journalists (CPJ) y al Council of Fashion Designers of America (CFDA), dos organizaciones vinculadas respectivamente con el periodismo y la industria de la moda.

La propuesta fue concebida y respaldada por Meryl Streep, quien ya había impulsado una iniciativa benéfica relacionada con el vestuario de la primera película. En esta ocasión, además de las prendas, la venta contempla experiencias especiales relacionadas con el universo de la producción.

Entre las experiencias previstas figura una propuesta vinculada con la diseñadora de vestuario Molly Rogers, responsable del trabajo de vestuario de la secuela, así como otras actividades relacionadas con el mundo de la moda.

Christie’s apuesta por nuevos coleccionistas

La iniciativa coincide con la programación de septiembre dedicada a la moda que Christie’s desarrolla en Nueva York. Junto con los artículos de El Diablo viste a la Moda 2, la casa de subastas presenta otras ventas dedicadas a bolsos y piezas de diseñadores.

En ese contexto aparecen firmas como Hermès, Chanel, Fendi, Dior y Louis Vuitton, con artículos dirigidos tanto a coleccionistas experimentados como a personas que comienzan a acercarse al mercado de las subastas. Christie’s ha señalado que los objetos relacionados con la cultura popular pueden convertirse en una puerta de entrada para nuevos compradores.

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