Nelly Furtado enfrenta los comentarios sobre su físico: así decidió mostrarse a sus 47 años

Nelly Furtado lleva más de 25 años vinculada a la música y, durante ese tiempo, su imagen ha atravesado distintas etapas. La artista, que alcanzó la fama internacional con I'm Like a Bird, ha tenido que enfrentarse en los últimos años a comentarios sobre su físico y a especulaciones acerca de posibles procedimientos estéticos.

En enero de 2025 decidió abordar el tema personalmente. A través de Instagram publicó fotografías en bikini, sin maquillaje ni filtros, y explicó que estaba viviendo una etapa diferente en su relación con su cuerpo. Furtado habló de la presión estética inherente a su profesión y aseguró que, al mismo tiempo, había desarrollado mayores niveles de amor propio y confianza.

Una aclaración sobre los procedimientos estéticos

Ante las especulaciones sobre los cambios en su apariencia, la cantante fue específica. Afirmó que nunca se había sometido a cirugías faciales o corporales ni a procedimientos de aumento, con una excepción: las carillas que se colocó en la parte superior de sus dientes.

También aseguró que no se había aplicado inyecciones ni rellenos en el rostro o los labios. En esa misma explicación detalló que parte de la apariencia que muestra en sesiones fotográficas o eventos puede conseguirse mediante maquillaje y técnicas de estilismo.

Entre los recursos que mencionó están las cintas faciales y corporales utilizadas por profesionales para modificar temporalmente determinadas siluetas, además del maquillaje corporal. También atribuyó parte de su rutina de cuidado a elementos tan sencillos como la hidratación, el descanso y los productos que utiliza desde hace años.

“Body neutrality” en lugar de perseguir una imagen determinada

El mensaje de Furtado no estuvo planteado como una defensa de un determinado tipo de cuerpo. La cantante habló de body neutrality, un concepto que propone no convertir la apariencia física en el centro de la valoración personal.

En su publicación invitó a sus seguidores a aceptar su individualidad y planteó que ambas posibilidades pueden coexistir: sentirse bien con el aspecto propio o querer modificar alguna característica. Para ella, ninguna de esas decisiones debería convertirse en una medida del valor de una persona.

Las fotografías también mostraron las várices de sus piernas, sobre las que hizo una referencia personal al relacionarlas con mujeres de su familia. La publicación buscó mostrar una imagen diferente a la que suele aparecer en sesiones profesionales.

La respuesta llegó también desde el escenario

La conversación sobre su físico continuó durante el año. En agosto de 2025, Furtado encabezó una presentación en Manchester Pride y apareció con una camiseta de gran tamaño que incorporaba la ilustración de una figura femenina con una silueta muy marcada.

El diseño incluía referencias a su carrera, como “Whoa Nelly”, título de su primer álbum, mientras que en la parte posterior aparecía la frase “Better than ever”. Sus botas también llevaban esta última inscripción, vinculada con una canción de su álbum 7.

Aunque Furtado no presentó públicamente el vestuario como una explicación formal frente a cada comentario recibido, varios medios interpretaron la elección como una respuesta visual a quienes habían cuestionado su cuerpo. La artista, en cambio, continuó presentándose sobre el escenario sin intentar ocultar su apariencia actual.

Más de dos décadas después de I'm Like a Bird

Cuando Furtado lanzó Whoa, Nelly! en 2000 tenía poco más de 20 años. Su carrera desde entonces ha incluido éxitos como “I'm Like a Bird” y “Maneater”, distintas etapas musicales, maternidad y periodos de menor exposición pública.

En 2024 regresó con el álbum 7, después de varios años alejada del lanzamiento de nueva música. Ese regreso volvió a colocarla en el centro de la conversación pública y también incrementó la atención sobre su imagen.

La propia evolución de Furtado ha sido, por tanto, parte de una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas. Sus declaraciones recientes apuntan a una posición diferente frente a esa mirada: no considera necesario conservar el mismo aspecto de sus primeros años para continuar siendo la artista que el público conoció entonces.

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