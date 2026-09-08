Zhamira Zambrano celebra a su hija Aiuni: así fue la fiesta temática que preparó para sus 2 años

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La venezolana Zhamira Zambrano conmemoró los dos años de su hija Aiuni con una celebración inspirada en el universo de Moana. La cantante mostró parte de la jornada a través de fotografías y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a la pequeña, en el que recordó el momento en que recibió de ella unas palabras que calificó como especialmente significativas.

La artista relató que, al llegar la medianoche del 2 de septiembre, la familia se reunió para cantarle cumpleaños a Aiuni. Después de terminar la celebración, la niña se acercó a su madre, la abrazó y le dijo:

“Gracias por la vida, te amo con todo mi corazón”. Zhamira aseguró que, aunque considera que Dios ama a todos por igual, en ese instante se sintió como “su favorita”.

Aiuni tuvo una celebración inspirada en Moana

La fiesta fue ambientada con una paleta de colores pastel, principalmente azul y crema, y tomó elementos relacionados con la película animada. La decoración y las actividades fueron pensadas para que los más pequeños pudieran disfrutar de diferentes espacios durante la celebración.

Entre las atracciones había una piscina de pelotas, un área destinada a pintar y otra propuesta para elaborar lámparas de gel con figuras de animales marinos. También hubo animación, comida y bebidas que siguieron la temática inspirada en la cultura y el universo de la película.

El pastel fue otro de los elementos centrales de la celebración. La torta de tres niveles se incorporó a la decoración y acompañó el momento en que la familia festejó oficialmente los dos años de Aiuni.

Los disfraces también formaron parte de la fiesta

La temática de Moana se extendió a los atuendos de algunos de los integrantes de la familia. Aiuni apareció caracterizada como Moana, mientras que Wheeler, su padre, llevó un disfraz de Maui, uno de los personajes de la película.

Zhamira, por su parte, optó inicialmente por un atuendo más casual compuesto por un jean claro y una camisa blanca. En algunas de las fotografías, sin embargo, la cantante también se sumó al ambiente de disfraces y posó caracterizada como una vaquita.

Las imágenes muestran diferentes momentos de la celebración, desde las actividades preparadas para los niños hasta las fotografías familiares que Zhamira decidió conservar y compartir con sus seguidores.

Más allá de la decoración y las actividades, Zhamira utilizó la publicación para dedicarle unas palabras a su hija. En su mensaje, describió a Aiuni como una niña a la que ama profundamente y expresó su deseo de acompañarla durante toda su vida.

“Felices 2 añitos, Nunita de mi alma”, escribió la cantante al finalizar su dedicatoria, en la que reiteró varias veces el amor que siente por la pequeña.

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