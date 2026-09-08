Lele Pons celebra los primeros pasos de su hija: así fue el emotivo momento junto a Guaynaa

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La casa de Lele Pons y Guaynaa fue escenario de uno de los momentos más especiales desde que se convirtieron en padres. La influencer venezolana compartió con sus seguidores un video en el que su hija Eloísa, de 13 meses, da sus primeros pasos y consigue llegar hasta los brazos de su madre.

El registro muestra a la pequeña ubicada en uno de los extremos de la habitación, mientras su papá permanece detrás de ella y la acompaña durante el inicio del recorrido. En el lado contrario, Lele está sentada en el suelo, llamándola y animándola para que avance hacia ella.

Eloísa sorprendió con sus primeros pasos

La niña comienza a desplazarse poco a poco, dando varios pasos mientras se dirige hacia su mamá, aunque fueron pacitos cortos y nerviosos fue un primer gran avance y cuando finalmente consigue alcanzarla, la influencer la recibe con un abrazo y reacciona con evidente emoción ante el logro de su hija. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en Instagram para mostrar a sus seguidores esta nueva etapa de la pequeña.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase relacionada con el acontecimiento: “Cuando tu bebé empieza a caminar”, junto a emojis que reflejaron la emoción de la artista.

Un nuevo capítulo en la vida de la familia

Los primeros pasos de Eloísa llegan poco más de un año después de su nacimiento. La hija de Lele Pons y Guaynaa nació el 26 de julio de 2025 y, durante sus primeros meses, sus padres mantuvieron su rostro alejado de las redes sociales.

La pareja finalmente presentó públicamente a la niña en febrero de 2026, cuando publicó fotografías en las que mostró por primera vez su rostro. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su crecimiento y de la dinámica familiar.

Lele y Guaynaa acompañan cada etapa de su hija

La evolución de Eloísa ha quedado registrada ocasionalmente en las redes sociales de sus padres. En junio, por ejemplo, Lele había mostrado cómo la pequeña comenzaba a desplazarse gateando por la casa y la seguía de un lugar a otro.

El momento representa así otro de los pequeños acontecimientos de la infancia de Eloísa que sus padres han decidido convertir en un recuerdo familiar y compartir con quienes siguen su vida a través de las redes sociales.

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