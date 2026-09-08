Chyno Miranda enfrenta los recuerdos de un difícil capítulo: los detalles que hasta ahora pocos conocían sobre su estadía en 'Tía Panchita'

Suscríbete a nuestros canales

Chyno Miranda volvió a abordar una de las etapas más complejas que atravesó en los últimos años. Durante su participación en el podcast Yo Pude, Tú Puedes, el cantante venezolano recordó su permanencia durante 11 meses en una clínica de Venezuela y contó situaciones que, según su testimonio, marcaron ese período.

El artista explicó que durante su internamiento mantenía la esperanza de abandonar el lugar y que diariamente se repetía que lograría salir. En ese contexto, destacó la intervención de su esposa, Astrid Falcón, a quien atribuyó un papel determinante en el proceso que finalmente permitió su salida.

Las escapadas

De acuerdo con la versión, de Chyno y Nacho, quién también estaba presente en la entrevista, este tiempo fue bastante difícil para ambos. Chyno también aseguró que intentó abandonar las instalaciones en tres oportunidades, pero que fue interceptado nuevamente por personal del lugar, quienes enseguida lo dopaban y lo devolvían al recinto.

Nacho, describió la situación desde su perspectiva como una experiencia especialmente difícil y aseguró que en determinadas ocasiones Chyno era trasladado nuevamente al centro en contra de su voluntad.

Nacho recordó sus intentos de comunicarse con Chyno

Nacho también aportó detalles sobre lo que vivió desde fuera mientras su compañero permanecía internado. El integrante del antiguo dúo Chino & Nacho aseguró que intentaba comunicarse con él varias veces por semana, pero que encontraba obstáculos para poder visitarlo.

Evitando decir sobre quién se trataba, se refirió a una persona que encargada de atender las comunicaciones de Chyno, quién le indicaba que no podía recibirlo porque no era conveniente que recordara su pasado, Nacho incluso contó que en determinadas ocasiones le dijeron que podía enviarle un video para que fuera revisado previamente por quien estaba a cargo de su tratamiento.

Las secuelas de salud también estuvieron presentes

Durante el podcast también se habló de la salud de Chyno quien retomó los problemas médicos que lo afectaron y afirmó que tras el COVID-19 enfrentó neuropatía y encefalitis.

Miranda ha hablado anteriormente sobre las complicaciones que experimentó después de contraer coronavirus y sobre el proceso de recuperación que tuvo que afrontar. Tampoco son nuevos los videos en los que el artista se ve algo disperso durante un concierto, una secuela que lo sigue afectando tras sus diagnósticos, pese a eso, el artista aseguró durante el Podcast que actualmente se encuentra bien y agradeció a Dios por su estado de salud.

Cuando vio la luz

Al recordar aquel momento, Miranda contó que tras orar y pedir mucho a Dios, luego de varios intentos de fuga fallidos, un día Falcón llegó acompañada por abogados, una fiscal y representantes del Tribunal Supremo de Justicia. Para el cantante, aquella aparición significó un cambio decisivo después de los meses que llevaba internado.

Un episodio que vuelve a ser contado desde su propia experiencia

El testimonio de Chyno se suma a las declaraciones que ha ofrecido en los últimos años sobre el período que pasó internado en Venezuela. En 2022, su permanencia en el centro de rehabilitación Tía Panchita se convirtió en un asunto público después de que surgieran denuncias y versiones contrapuestas sobre las condiciones en las que se encontraba y las circunstancias de su salida.

En esta ocasión, el cantante decidió recordar aquella etapa desde su propia experiencia y acompañado por Nacho y Astrid Falcón. Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa los meses que permaneció alejado de su entorno y las dificultades que, según ambos artistas, rodearon su comunicación con familiares y amigos.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube