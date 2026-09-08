Adria Arjona se convierte en la mayor incógnita de DC: todo lo que se sabe de su papel en Superman

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La actriz Adria Arjona se ha convertido en una de las grandes incógnitas del Universo DC. Aunque su participación en la esperada secuela de Superman, Man of Tomorrow, ya es un hecho, la artista mantiene en secreto el nombre de su personaje, alimentando las especulaciones sobre si interpretará a la reina guerrera alienígena Maxima o si, por el contrario, dará vida a una nueva versión de la heroína más icónica de DC, la Mujer Maravilla.

Un misterio que ni el podcast pudo despejar

Fue durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde Adria Arjona dio algunas pistas, pero sin revelar la identidad de su personaje. La actriz, quien ya terminó el rodaje de la producción, se mantuvo firme en su deber de guardar silencio. "Estoy obligada a guardar secreto. Odio los secretos. Soy muy mala para guardarlos", confesó entre risas.

Horowitz, en un intento por sacarle la información, le propuso una apuesta simbólica de 500 dólares para fines benéficos sobre cuál de los dos personajes interpreta. Arjona aceptó el juego, pero evitó despejar la incógnita, bromeando: "Mi vida está en juego y tú solo estás jugando conmigo". Cuando el conductor le preguntó si le gustaba su vestuario, la actriz afirmó que "me encanta mi traje", aunque evitó confirmar si se trataba del característico atuendo de Maxima o de un diseño completamente nuevo.

Un reencuentro con James Gunn que cierra un círculo

Más allá del misterio, Adria Arjona sí habló sobre su reencuentro con el director James Gunn y el productor Peter Safran, a quienes conoció años atrás durante su trabajo en The Belko Experiment. "Se sintió como un momento de círculo completo", señaló, destacando que ambos conservaron la misma actitud pese a sus actuales responsabilidades al frente de DC Studios: "Parecen las mismas personas geniales y divertidas".

Prepararse para esta película ha sido un desafío físico para la actriz. Arjona reveló que su rutina de entrenamiento para Man of Tomorrow ha sido extenuante, hasta el punto de desarrollar "músculos que nunca había tenido en mi vida".

El vínculo con Star Wars

Además de su futuro en el universo DC, Arjona también se refirió a su conexión con la saga Star Wars. La actriz, que interpreta a Bix Caleen en la aclamada serie Andor, reveló que estuvo a punto de interpretar a otro personaje emblemático de la franquicia.

"Estuve con Alden Ehrenreich. Phil Lord y Chris Miller estaban allí. No creo que haya estado más nerviosa en mi vida", confesó, refiriéndose a su audición para el papel de Qi'ra en la película Solo: A Star Wars Story, que finalmente fue para Emilia Clarke.

Aunque no consiguió aquel papel, Arjona considera que su llegada a Andor fue un destino más que un consuelo. La actriz incluso se tatuó un símbolo de su personaje, Bix Caleen, como muestra de la profunda conexión que siente con él. "Mi mayor sueño siempre fue estar en Star Wars", afirmó.

Man of Tomorrow, la secuela de Superman dirigida por James Gunn, está programada para estrenarse el 9 de julio de 2027. La película contará con el regreso de David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

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