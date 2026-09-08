Messi presente en el Miss Mundo 2026: así homenajeó la representante argentina al jugador

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La representante argentina en la 73ª edición de Miss Mundo no logró alzarse con la corona, pero sí se llevó uno de los momentos más comentados de la noche. Alina Luz Akselrad desfiló en la final del certamen, celebrada el pasado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, con un vestido que se convirtió en un homenaje a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

Un diseño que narra la carrera del astro

El diseño, creado por el modisto venezolano Aurelio Martínez, radicado en Argentina desde hace 13 años, fue concebido como un "mural circular" que recorría la carrera del futbolista. La pieza combinaba un corset con los tradicionales bastones verticales celestes y blancos de la camiseta de la Selección Argentina, con bordados dorados, y una amplia falda que funcionaba como una galería visual estampada con imágenes de Messi en diferentes etapas de su vida.

Las fotografías seleccionadas incluían al rosarino en su infancia con la camiseta de Newell's Old Boys, su histórica etapa en el Barcelona y la icónica imagen levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022. La idea surgió apenas dos semanas antes del viaje de la modelo a Vietnam y fue pensada como una reinterpretación contemporánea de la elegancia de una "dama antigua", atravesada por una referencia reconocible de la identidad nacional.

De Maradona a Messi

No es la primera vez que Akselrad, de 27 años y oriunda de Córdoba, utiliza el fútbol argentino como inspiración en un certamen internacional. En 2021, durante su participación en Miss Universo, ya había desfilado con un traje inspirado en Diego Armando Maradona, que también se volvió viral en redes sociales.

Un paso destacado en el certamen

Aunque la corona de la edición 2026 fue para la representante de República Dominicana, Joheirry Mola, Akselrad logró posicionarse entre las 20 mejores participantes del concurso y alcanzó el top 5 de América y el Caribe, además de obtener reconocimientos en las categorías Multimedia y Top Model regional.

El diseño de Martínez, que el propio modisto celebró en redes sociales al ver "cobrar vida" su creación, no solo rindió homenaje al capitán argentino, sino que también fusionó dos de las expresiones más poderosas de la identidad nacional: el fútbol y los concursos de belleza. Las imágenes del desfile se multiplicaron en redes sociales, convirtiendo el vestido en uno de los looks más comentados de la gala.

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