La historia que pocos conocen: Netflix prepara un documental sobre el actor de Friends Matthew Perry

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Netflix ha confirmado el estreno de una serie documental que promete revelar la faceta más íntima y desconocida de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de Friends. Bajo el título 'The One About Matthew Perry', la producción de tres episodios llegará a la plataforma el próximo 27 de octubre, justo un día antes del tercer aniversario de su fallecimiento.

La miniserie, dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, se presenta como el primer documental exhaustivo sobre el actor y contará con testimonios nunca antes escuchados de su hermana, Mia Perry Bowick, así como de sus amigos más cercanos y colaboradores creativos.

El atleta que pudo haber sido

Uno de los aspectos más fascinantes que se explorarán en la serie es la prometedora carrera de Perry como tenista. Antes de dedicarse a la actuación, el actor, criado en Ottawa, Canadá, fue un tenista junior de alto rendimiento, llegando a estar clasificado a nivel nacional en su país cuando tenía solo 13 años. Llegó a ser Top 20 en individuales y Top 10 en dobles, y consideró seriamente la posibilidad de convertirse en profesional.

La serie documental busca mostrar el viaje de Perry desde sus inicios como estrella de la comedia en ascenso hasta convertirse en un famoso mundial gracias a 'Friends', mientras explora la realidad más complicada de su vida fuera de los reflectores. La directora Mary Robertson destacó que “el público solo conocía parte de su historia” y que la serie fue creada para que “las personas que conocían y amaban a Matthew revelaran a la persona detrás de la figura pública”.

Un legado de complejidad y humor

El corazón del documental son los recuerdos de su hermana, Mia Perry Bowick, psicoterapeuta de profesión, quien ha hablado sobre lo que significó amar a su hermano a través de toda la complejidad de su vida. “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, podía hacerte reír y sentirte amado”, expresó Bowick. Su esperanza es que la serie brinde a quienes lo amaban una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja.

La serie incluirá material inédito, como fotos y videos del archivo privado de la familia Perry, y estará disponible en Netflix a partir del 27 de octubre.

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