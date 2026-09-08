Juanes vuelve a los escenarios de Norteamérica: así arrancó su World Tour 2026 en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Juanes regresó a los escenarios estadounidenses con una propuesta que mira tanto hacia su pasado como hacia la etapa musical que atraviesa actualmente. El artista colombiano se presentó el 4 de septiembre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su World Tour 2026, después de haber comenzado este tramo de la gira un día antes en Orlando.

El concierto reunió 33 canciones y permitió al público recorrer distintas épocas de su carrera. El repertorio incluyó piezas como La Paga, Yerbatero, Mala Gente, Nada Valgo Sin Tu Amor, Fotografía, Volverte a Ver y Es Por Ti, junto con composiciones de su etapa más reciente.

Una carrera que sigue encontrando nuevos escenarios

La presentación en Miami llega después de más de 25 años desde que Juanes inició su carrera como solista. Su catálogo ha conseguido mantenerse vigente entre distintas generaciones y ahora forma parte de un espectáculo que incorpora también canciones de JuanesTeban, su duodécimo álbum de estudio.

El disco, lanzado en marzo de 2026, plantea una exploración de diferentes facetas del músico. El concepto gira alrededor de la dualidad entre Juanes y “Teban”, una identidad artística que le permite abordar contrastes musicales y emocionales, desde el rock y la cumbia hasta canciones de carácter más íntimo.

En vivo, esa propuesta convive con los temas que convirtieron al colombiano en una de las figuras más reconocidas de la música latina. De esa manera, la gira no se limita a promocionar un nuevo álbum, sino que recupera canciones de distintas etapas de su carrera.

El repertorio también abrió espacio para las colaboraciones

La noche en Miami contó con la presencia de otros artistas. Joaquina compartió escenario con Juanes en una interpretación de Fotografía, mientras que Fonseca también apareció durante el concierto.

La participación de ambos músicos aportó un componente adicional a una presentación construida principalmente alrededor del repertorio del colombiano. La aparición de Joaquina, además, permitió recuperar en directo una canción que forma parte de la historia discográfica de Juanes.

Miami abrió una ruta que continuará por Norteamérica

La presentación del Kaseya Center forma parte de una extensa agenda que llevará a Juanes por diferentes ciudades estadounidenses y canadienses. El calendario oficial incluye paradas en Jacksonville, Atlanta, Charlotte, Nashville, Columbus, Cleveland, Indianápolis, Newark, Toronto, Montreal y Boston, entre otras.

Después de Florida, el recorrido contempla escenarios en el centro y norte de Estados Unidos antes de avanzar hacia Texas, Nevada y California. Entre las últimas presentaciones anunciadas aparecen Los Ángeles, Highland y San Diego, donde el tramo norteamericano tiene previsto concluir el 22 de octubre.

La agenda oficial de Juanes también confirma que el espectáculo de Miami fue programado para el 4 de septiembre en el Kaseya Center, con inicio previsto a las 8:00 de la noche.

Un recorrido respaldado por una trayectoria internacional

La nueva gira llega en un momento de amplia actividad para el cantante. La organización del tour destaca que Juanes acumula 20.000 millones de reproducciones musicales a lo largo de su carrera y 17 canciones que han alcanzado el número uno.

En cuanto a sus reconocimientos, la promoción oficial de la gira lo identifica como ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy en conjunto. La cifra corresponde a la denominación utilizada por los organizadores del espectáculo.

Con el concierto de Miami, Juanes puso en marcha una nueva etapa de su recorrido internacional. El desafío de esta gira será mantener vigente un repertorio ampliamente conocido mientras incorpora las canciones de JuanesTeban, un proyecto que representa una nueva exploración dentro de su carrera.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube