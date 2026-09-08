"Viaje autorizado": Eduardo Orozco muestra su amuleto venezolano antes de partir a un nuevo reto

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Eduardo Orozco compartió con sus seguidores un vistazo a una visita que realizó a la Virgen de Coromoto. El actor venezolano publicó una fotografía en la que aparece parcialmente su rostro mientras, detrás de él, se observa la imagen de la patrona de Venezuela. Junto a la publicación escribió una breve frase: “viaje autorizado”.

En otra de las imágenes que acompañaron el contenido mostró un collar con la figura de la Virgen de Coromoto, un detalle que también vinculó la publicación con su devoción y con el significado que tiene para los venezolanos la imagen religiosa.

Un viaje que ocurre antes de una competencia internacional

La publicación llega pocos días antes de uno de los compromisos deportivos más importantes que Orozco ha asumido. El artista se prepara para participar en el IRONMAN 70.3 World Championship 2026, competencia que tendrá lugar en Niza, Francia, los días 12 y 13 de septiembre, según informó.

Orozco consiguió su clasificación después de años de preparación y de participar en distintas disciplinas deportivas. Su trayectoria incluye antecedentes en el béisbol y el fútbol, antes de concentrarse en el triatlón, disciplina en la que ha continuado desarrollándose durante los últimos años.

“Con mi bandera criolla”

El pasado 27 de agosto, el actor había anticipado en sus redes sociales la importancia que tiene esta competencia para él. En esa publicación explicó que se encontraba a dos semanas de afrontar el desafío deportivo que considera el más relevante de su vida.

Orozco recordó entonces sus experiencias anteriores en el béisbol y el fútbol y señaló que ahora está llevando ese esfuerzo hacia el triatlón. Su objetivo, según expresó, es llegar al campeonato mundial llevando consigo la representación de Venezuela.

“Venezuela. Este 13 de septiembre nos mediremos con los mejores del mundo en esta disciplina y distancia”, escribió al referirse a la competencia en Francia.

De las telenovelas al alto rendimiento

Aunque el público venezolano lo reconoce principalmente por su trabajo como actor en producciones televisivas, Orozco mantiene desde hace años una relación estrecha con el deporte. Su preparación deportiva ha incluido maratones, triatlón y otras pruebas de resistencia.

En marzo de este año, tras confirmar su clasificación al Mundial de IRONMAN 70.3, el intérprete explicó que el resultado era producto de más de 16 años de trabajo relacionado con actividades de alto rendimiento.

Ahora, mientras se acerca la competencia en Francia, el actor vuelve a mostrar una faceta distinta a la que desarrolló frente a las cámaras. Su reciente visita a la Virgen de Coromoto se suma a los preparativos previos a una cita en la que llevará nuevamente el nombre de Venezuela al escenario deportivo internacional.

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