¡En video! Diosa Canales lo hizo real junto a Marjorie de Sousa: así fue su debut en Perfume de Gardenia

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Dos artistas venezolanas coincidieron recientemente en uno de los montajes teatrales que actualmente forman parte de la cartelera de Ciudad de México. Marjorie de Sousa y Diosa Canales compartieron escenario en una función de Perfume de Gardenia, producción encabezada por el empresario Omar Suárez.

La presentación tuvo lugar el sábado 5 de septiembre en el Teatro San Rafael y representó la primera participación de Canales en este espectáculo. Su intervención correspondió a una función especial, mientras que la obra continúa con su programación habitual en la capital mexicana.

Una participación ligada a uno de los personajes del montaje

Canales asumió el papel de Miranda Moor, personaje que anteriormente había sido interpretado por Maribel Guardia. De esta manera, su incorporación estuvo relacionada con una figura que ya formaba parte de la historia escénica del montaje.

La artista llegó a esta presentación después de un periodo de preparación en México, en el que trabajó los elementos necesarios para llevar el personaje al escenario. Tras su presentación, Canales también publicó imágenes y un mensaje de agradecimiento relacionado con su participación en la obra.

Marjorie de Sousa mantiene un papel central

La venezolana Marjorie de Sousa forma parte estable de la producción y encabeza el montaje como Gardenia Peralta. Su participación se suma a un reparto integrado por reconocidos nombres de la escena mexicana.

Entre los artistas que forman parte de la puesta en escena se encuentran Laura León, Arturo Carmona, Jesús Ochoa, César Évora, Rafael Inclán, Alejandro Suárez y Luis de Alba, además de la participación musical de La Única Internacional Sonora Santanera.

La coincidencia de ambas venezolanas se produjo, por tanto, dentro de una producción que combina actuación, números musicales y elementos propios del espectáculo de cabaret.

Perfume de Gardenia continúa en Ciudad de México

La obra permanece en cartelera en el Teatro San Rafael, donde tiene programadas nuevas funciones durante septiembre y octubre. La producción oficial señala que el montaje reúne a más de 70 artistas y cuenta con música en vivo de La Única Internacional Sonora Santanera.

El espectáculo recrea una etapa vinculada con el cabaret mexicano y utiliza como elementos centrales la música, el baile y una historia de relaciones personales marcada por el romance y el conflicto. La puesta en escena lleva más de 16 años vinculada a distintas temporadas y presentaciones.

Para Diosa Canales, esta participación supone su incorporación a una producción teatral mexicana de amplio reparto, mientras que para Marjorie de Sousa representa la continuidad de su trabajo dentro de una obra que actualmente mantiene funciones en la capital del país.

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