El millonario proyecto de Leonardo DiCaprio en una isla: un proyecto que lleva años esperando ser realidad

Leonardo DiCaprio no solo ha construido una imagen pública vinculada al cuidado del medioambiente. Hace más de dos décadas puso dinero en una apuesta inmobiliaria muy particular: una isla privada en Belice que posteriormente se convirtió en el punto de partida de un ambicioso proyecto de restauración ecológica.

La propiedad, conocida como Blackadore Caye, debía convertirse en algo más que un destino exclusivo. La propuesta contemplaba recuperar zonas degradadas, restaurar manglares y desarrollar infraestructura turística con menor impacto ambiental. Sin embargo, el plan ha avanzado con más lentitud de la prevista y todavía está lejos de convertirse en la isla modelo que se anunció.

Una compra que terminó dando paso a un proyecto mucho más ambicioso

Blackadore Caye se encuentra frente a la costa de Belice y ocupa aproximadamente 42 hectáreas. DiCaprio adquirió la propiedad junto con el empresario Jeff Gram por alrededor de 1,75 millones de dólares, en una operación que posteriormente dio pie a uno de los proyectos ambientales más llamativos relacionados con una celebridad de Hollywood.

La idea no consistía simplemente en conservar el territorio sin intervenirlo. El proyecto presentado en 2015 bajo el nombre Blackadore Caye, A Restorative Island planteaba combinar alojamiento de lujo con medidas de recuperación ambiental.

Entre los planes figuraban viviendas y espacios turísticos diseñados bajo criterios de eficiencia energética, utilización de fuentes renovables y sistemas destinados a reducir el impacto sobre el ecosistema. La propuesta también incluía trabajos de restauración de manglares y acciones de conservación de los hábitats naturales de la zona.

Del paraíso privado al laboratorio de conservación

Uno de los elementos que distinguía la propuesta era precisamente su intención de utilizar el desarrollo turístico como una herramienta para reparar parte del daño ambiental acumulado en la isla.

El proyecto contemplaba una estación destinada a investigación y conservación, además de iniciativas relacionadas con especies y ecosistemas presentes en el área. La protección de los manatíes y la recuperación de ambientes costeros formaban parte de los objetivos planteados para Blackadore Caye.

DiCaprio ha explicado públicamente en distintas ocasiones su preocupación por la conservación ambiental, por lo que la iniciativa encajaba con una faceta de su actividad que ha ido ganando peso fuera de la industria cinematográfica.

El proyecto tampoco escapó a las críticas

La propuesta, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos. Organizaciones y especialistas vinculados a la conservación marina expresaron preocupación por determinados elementos del desarrollo, especialmente por el impacto que podrían tener las construcciones sobre los ecosistemas marinos y por las consecuencias de incorporar infraestructura turística en un entorno sensible.

También surgieron interrogantes relacionados con las estructuras sobre el agua, la actividad pesquera y el acceso a determinadas zonas.

Sin embargo , el proyecto ha enfrentado retrasos y, pese a que la iniciativa continúa siendo presentada como un modelo de restauración ambiental, no se ha materializado completamente como fue concebida inicialmente.

Una inversión que sigue esperando su versión definitiva

Así, la historia de Blackadore Caye terminó siendo bastante más compleja que la imagen de una estrella de Hollywood comprando una isla para proteger animales.

La propiedad se convirtió en el escenario de una apuesta que intenta combinar turismo de lujo, conservación y recuperación ecológica, pero cuyo desarrollo ha sido mucho más lento de lo anunciado. Más de 20 años después de aquella compra, la isla continúa ligada a un proyecto que todavía busca convertir la promesa de una “isla restaurativa” en una realidad.

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