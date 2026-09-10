Shakira no llega sola a Madrid: conoce los artistas que forman parte del cartel de su residencia europea

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Shakira ultima los detalles para lo que será el broche de oro de su gira mundial y, para ello, ha reunido a una delegación de artistas que compartirán escenario y espacio con ella durante todo un mes en Madrid. La barranquillera ha confirmado a Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Amaia y Yerai Cortés como algunos de los nombres que formarán parte de su residencia en la capital española.

Una ciudad llamada Macondo

La residencia, que se extenderá durante cuatro fines de semana consecutivos en el recinto Iberdrola Music de Madrid, supondrá la única parada europea de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Pero Shakira no se ha conformado con un simple ciclo de conciertos. Ha creado 'Macondo Park', una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía y arte en un mismo espacio.

El cartel de artistas que acompañarán a la colombiana incluye también a Aria Vega, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi. Según ha explicado su oficina, esta selección combina figuras más consolidadas con proyectos emergentes, con una presencia femenina protagonista que "hace honor al nombre de la gira".

"Españoles y americanos son latinos"

La propuesta, bautizada como 'Es Latina', ha sido comisariada por la propia Shakira y responde a una idea que la artista defiende con convicción: la unidad cultural a ambos lados del Atlántico. "Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo", ha señalado la cantante en el comunicado oficial.

Los artistas confirmados no serán los únicos invitados. La oficina de Shakira ha especificado que estos nombres forman parte de la programación de 'Es Latina' en el Macondo Park, pero que los "artistas de primer nivel" que subirán al escenario cada noche junto a la colombiana se irán desvelando en los próximos días.

Un mes de cultura latina en Madrid

Más allá de los conciertos, 'Es Latina' transformará la ciudad durante un mes entero con una programación que incluye literatura, moda, gastronomía, arte y danza. El Macondo Park contará con ocho pabellones temáticos, entre ellos una biblioteca dedicada a la literatura iberoamericana en torno a la obra de Gabriel García Márquez, un taller de moda con talento emergente, un mercado gastronómico con curaduría del chef Rafa Zafra y un museo que recorrerá la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

Los 12 conciertos de Shakira en Madrid se celebrarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, en un recinto que ha sido bautizado como el 'Estadio Shakira' y que espera recibir a cerca de 57.000 asistentes por noche. Las puertas de Macondo Park se abrirán a las 3:30 de la tarde en los días programados, ofreciendo al público la oportunidad de explorar la ciudad efímera antes de cada concierto.

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