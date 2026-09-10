32 años de legado: Daniela Medina recuerda su experiencia en el Miss Venezuela tras la postulación de su hija

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La noticia de que su hija Gabriela Vegas es una de las candidatas oficiales del Miss Venezuela 2026 no solo ha llenado de orgullo a la familia, sino que ha revivido en Daniela Medina recuerdos de su propio paso por el certamen. En reciente TikTok de su hija Daniela Vegas, la madre de la aspirante se sinceró sobre lo que significa este momento para ella y su hija, y compartió los consejos que le ha dado a Gabriela y a todas las jóvenes que sueñan con la corona.

"Todas las niñas venezolanas sueñan con el Miss Venezuela"

Daniela Medina expresó su emoción por la candidatura de su hija. "Demasiado feliz. Bueno, todos estamos demasiado felices. Toda la familia... Ha sido una gran celebración", declaró. La emoción tiene raíces profundas: el sueño del Miss Venezuela corre por las venas de esta familia. Su madre, abuela de Gabriela, fue Miss Vargas en 1963, y ella misma participó como Miss Municipio Libertador en 1992.

"Yo creo que todas las niñas venezolanas sueñan con el Miss Venezuela. Es como parte de nuestra marca como país. Somos el país de las mujeres bellas", reflexionó.

"Disfrútenlo y prepárense"

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a su hija y a las demás candidatas, Daniela fue enfática: "¡Disfrútenlo! Es un momento mágico, único, especial. Es un momento muy lindo que van a aprender muchísimo". Pero su recomendación no se queda ahí. La exreina también hizo un llamado a la responsabilidad y la preparación: "Aprovechen las oportunidades porque la Organización Miss Venezuela es la gran universidad de la belleza integral".

Entre risas, la madre de Gabriela destacó la importancia de la disciplina: "Cuiden muchísimo esos detalles, la puntualidad, la dieta, que es importante... y estar al día con todo lo que sucede también en el mundo, porque ustedes van a ser embajadoras de Venezuela en el mundo".

La lección de su propia experiencia

Daniela Medina no dudó en hablar de su propia vivencia en el certamen. Al recordar su participación en 1992, confesó que en aquel momento no le dio la importancia que merecía. "En mi momento yo era estudiante de Derecho y, bueno, hija de maestra, al fin, mi mamá era maestra, había una máxima en mi casa que lo más importante eran los estudios", relató. "Entonces, para mí Miss Venezuela no era mi momento, no era la prioridad... y creo que por eso no le di la importancia, no aproveché la oportunidad".

Esa experiencia, lejos de ser un motivo de arrepentimiento, se ha convertido en la base de su consejo para las nuevas generaciones: "Desde ya, estudien, estudien idiomas, prepárense. El estándar está altísimo".

Sobre las críticas y el manejo de la imagen

La conversación también abordó el tema de las críticas en redes sociales. Daniela aconsejó a las candidatas no dejarse afectar por los comentarios malintencionados: "Hay comentarios, hay críticas que son constructivas y sí tienen que oírlas... Pero hay otras que son con mucha maldad, sin respetar que detrás de esa crítica hay un ser humano y hay sentimientos".

Su recomendación fue clara: "No están hablando de usted. Simplemente esa persona, ese mal comentario está hablando del reflejo de lo que tiene en el alma esa otra persona. Entonces, ignóralo si es posible... Y nada más lees las cosas bonitas y enfócate en trabajar, llenarte de toda esa magia que es el Miss Venezuela".

Un patrimonio nacional que hay que cuidar

Para Daniela Medina, vestir la banda del Miss Venezuela es mucho más que un honor: es una responsabilidad con todo un país. "Comportémonos correctamente porque también son parte de la Organización Miss Venezuela... es parte de un patrimonio nacional. Entonces, cuídenlo, den siempre la mejor impresión de ustedes, por ustedes y también de lo que ahora son parte".

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