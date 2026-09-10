Representación criolla: Danny Ocean y Rawayana nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

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La música venezolana suma dos nombres de peso en la antesala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La organización confirmó que Danny Ocean y la banda Rawayana figuran entre los nominados de una edición que entregará 47 galardones y que reconocerá a los artistas más destacados del año en una ceremonia programada para el 22 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Danny Ocean, a la conquista del pop latino

El intérprete de “Me Rehúso” competirá en la categoría de Artista Latin Pop del Año, Solista, una terna en la que se medirá con Kali Uchis, Kapo, Rosalía y Shakira.

Rawayana, de frente con los grandes

Por su parte, la agrupación venezolana está nominada en Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, categoría que comparte con Maná, Matisse, Morat y Reik.

Venezuela en la gala

Con estas nominaciones, ambos artistas llevarán la representación venezolana a una edición que incluye categorías dedicadas al pop latino, la música tropical, el regional mexicano y otros géneros de la música latina. La cita será el 22 de octubre en Miami.

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