Glenn Close ha demostrado a lo largo de su carrera que su talento no tiene límites cuando se trata de asumir personajes complejos y darles una identidad propia. Desde interpretaciones dramáticas hasta figuras que se convirtieron en referentes de la cultura popular, la actriz ha conseguido construir una filmografía que atraviesa distintas generaciones. Ese recorrido fue celebrado en Hollywood durante los Governors Awards 2026, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica.

La intérprete fue distinguida con un Oscar honorífico por sus contribuciones al séptimo arte. La entrega tuvo lugar el 15 de noviembre, en una ceremonia que reunió a destacadas personalidades del entretenimiento y en la que John Malkovich asumió la responsabilidad de entregarle la estatuilla. El momento estuvo acompañado por los aplausos de los asistentes, quienes celebraron una carrera que supera los 50 años.

Personajes que dejaron huella en la pantalla grande

Uno de los aspectos que distingue el recorrido profesional de Glenn Close es su capacidad para transitar entre historias y personajes de naturaleza muy diferente. Su participación en Fatal Attraction (1987) es uno de los ejemplos más representativos de esa habilidad. En el thriller interpretó a Alex Forrest, un personaje que convirtió su actuación en uno de los trabajos más recordados de aquella década.

Un año después volvió a llamar la atención con Dangerous Liaisons, producción en la que compartió créditos con John Malkovich. En esta película dio vida a la marquesa de Merteuil, una mujer estratégica y calculadora que utiliza su inteligencia para desenvolverse en un entorno marcado por las apariencias y las relaciones de poder.

Su versatilidad también quedó demostrada en producciones de otros géneros. En 101 Dalmatians (1996) asumió el papel de Cruella de Vil, una de las villanas más reconocibles del universo cinematográfico de Disney. Su interpretación aportó una personalidad particular al personaje y permitió que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

Su desempeño también destacó en el drama

Años después de sus primeros éxitos, Close continuó demostrando su capacidad interpretativa con proyectos que exigían una aproximación más introspectiva. Uno de ellos fue Albert Nobbs (2011), película en la que encarnó a una mujer que vive haciéndose pasar por hombre en la Irlanda del siglo XIX para poder trabajar y sobrevivir.

Otro de sus trabajos destacados llegó con The Wife (2017), donde interpretó a Joan Castleman, una mujer que comienza a cuestionar su historia personal y su matrimonio mientras acompaña a su esposo durante el reconocimiento de su carrera literaria. Su actuación recibió elogios y le permitió obtener una nueva candidatura al Oscar como mejor actriz.

También participó en Hillbilly Elegy (2020), dirigida por Ron Howard, donde interpretó a Bonnie Vance. Esta actuación le consiguió otra nominación de la Academia, confirmando que su presencia en la industria seguía siendo relevante décadas después de sus primeros reconocimientos.

Ocho nominaciones al Oscar antes de recibir la estatuilla honorífica

El homenaje de Hollywood tiene un significado particular si se considera el historial de Glenn Close en los premios de la Academia. La actriz había recibido ocho nominaciones competitivas sin conseguir una victoria. Su primera candidatura llegó por The World According to Garp (1982), a la que siguieron reconocimientos por The Big Chill, The Natural, Fatal Attraction y Dangerous Liaisons.

Posteriormente volvió a figurar entre las aspirantes gracias a Albert Nobbs, The Wife y Hillbilly Elegy. Aunque en todas esas ocasiones se quedó sin el premio, sus interpretaciones continuaron consolidando su prestigio dentro de la industria.

Fuera de los Oscar, su trayectoria también incluye tres premios Emmy, tres Globos de Oro y tres Tony, distinciones que reflejan su desempeño en cine, televisión y teatro. De esta manera, el reconocimiento honorífico representa una celebración de una carrera que ha conseguido trascender diferentes escenarios artísticos.

John Malkovich le entregó el reconocimiento en una noche especial

Uno de los momentos centrales de los Governors Awards ocurrió cuando John Malkovich presentó a Glenn Close para entregarle personalmente el galardón. La participación del actor tuvo un componente especial debido a la historia profesional que ambos comparten desde su trabajo en Dangerous Liaisons.

Durante el homenaje, Malkovich destacó las cualidades interpretativas de su colega y recordó, con un toque de humor, algunos de los personajes que han marcado su recorrido. Posteriormente, Close subió a recibir la estatuilla entre aplausos y dedicó unas palabras a los asistentes.

En su intervención, la actriz recordó el tiempo transcurrido desde su primera nominación a los premios de la Academia y expresó su gratitud por formar parte de una comunidad artística que ha sido una fuente constante de inspiración. También destacó la importancia de compartir su profesión con personas cuyo trabajo la ha motivado a seguir creciendo.

Otros reconocimientos entregados durante los Governors Awards 2026

La edición de este año también distinguió a otras figuras que han contribuido al desarrollo del cine. El director Ridley Scott recibió un Oscar honorífico por su trabajo detrás de producciones como Alien, Blade Runner y Gladiator. Sin embargo, no pudo asistir presencialmente debido a un procedimiento médico menor, por lo que su mensaje de agradecimiento fue transmitido mediante una grabación.

El actor Matt Damon participó en la presentación del homenaje al cineasta y recordó su colaboración en The Martian. Por su parte, Floyd Norman fue reconocido por su extensa trayectoria en el mundo de la animación, mientras que las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler recibieron conjuntamente el Premio en Memoria de Irving G. Thalberg.

La ceremonia permitió reunir diferentes generaciones de profesionales para celebrar sus aportes a la industria. En el caso de Glenn Close, el homenaje representó una oportunidad para poner en perspectiva una carrera construida a partir de interpretaciones que han dejado una marca en la historia del entretenimiento.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube