Emily Galaviz anuncia regreso a los escenarios: ¿Dónde y cuándo?

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La intérprete de música llanera, Emily Galaviz, anunció su regreso a los escenarios caraqueños. Por su parte, la artista confirmó este viernes su participación en la IV ExpoFeria Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026, donde cerrará la jornada del próximo domingo 17 de mayo en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, Caracas.

Alianza con el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela



Además de su próxima presentación, Galaviz reveló que actualmente desarrolla múltiples proyectos junto al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela.

"Todo este tiempo de silencio ha sido para sumar", confesó la cantante.

En este orden de ideas, la joven cantante de folklore detalló que sus seguidores recibirán pronto tres nuevos álbumes, un trabajo que justifica su reciente ausencia de los focos mediáticos.

Detalles del evento en La Carlota



Por otro lado, el Parque Simón Bolívar de La Carlota recibirá a la intérprete en un ambiente diseñado para toda la familia. En esta oportunidad, Galaviz recordó con emoción su experiencia previa en este recinto, y destacó la conexión que siente con el público capitalino.



Finalmente, la cantautora subrayó que la música tradicional venezolana será la gran protagonista de la feria. Y, para cerrar el encuentro con la prensa, Galaviz interpretó a capella los versos de su éxito "Mi forma de amar".

Foto: Nota de prensa

NDP

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