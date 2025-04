En video: así sorprende Lady Gaga a sus fanáticos con emotiva carta en español

Suscríbete a nuestros canales

La artista estadounidense, ícono global del pop, Lady Gaga, reafirmó su conexión con el público mexicano durante el primero de sus dos conciertos programados para el 26 y 27 de abril, marcando su retorno tras 13 años de ausencia.

El espectáculo, parte de la gira Viva la Mayhem, combinó su nuevo álbum Mayhem con clásicos como Poker Face y Bad Romance, bajo una producción inspirada en simbolismos mexicanos.

Detalles compartidos por fanáticos en X (antes Twitter) revelan que Lady Gaga sorprendió al leer una carta en español: “Los quiero, mis monstruos. México es muy importante para mí”, acompañada por una bandera nacional desplegada en el escenario.

El momento, captado en múltiples videos, detonó ovaciones que interrumpieron el setlist en varias ocasiones.

El concierto inició a las 21:00 horas con un repertorio de 20 canciones divididas en actos temáticos, incluyendo el estreno de All I Need is Time -balada coescrita con su prometido Michael Polansky- y versiones acústicas con marimbas.

La noche culminó con fuegos artificiales sincronizados durante Bad Romance, cerrando el show a las 23:00 horas.

Tras su paso por México, la gira The Mayhem Ball continuará con 32 fechas en Estados Unidos y Europa

