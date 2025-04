Nueva dinámica en LCDLF: "Manelyk for Manelyk" revela secretos y verdades de la influencer

Suscríbete a nuestros canales

En una dinámica reveladora y profundamente emocional en La Casa de los Famosos All Stars, la influencer y participante de reality show, Manelyk González, se sentó frente a su reflejo en una entrevista ficticia la cual tituló "Manelyk for Manelyk".

En esta conversación consigo misma, la estrella mostró su lado más vulnerable y compartió decisiones que tuvo que tomar y sentimientos que jamás había expuesto al público.

Con una sinceridad frontal, González tocó el tema de las decisiones difíciles que ha tomado a lo largo de su vida, y reconoció que las malas decisiones son las que han predominado desde siempre, son embargo enfatizó en que son estas las que la han enseñado y hecho crecer.

Entre las revelaciones más impactantes, la influencer admitió haber abortado y explicó sus motivos: “Cuando empecé a hacerme famosa y exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener ese bebé porque sentía que me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera. No sé si fue la mejor decisión, no sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensar más en ese momento”, confesó con pesar.

El tema de la maternidad también surgió durante la entrevista, donde Manelyk dejó claro que, aunque anteriormente había cerrado ese capítulo de su vida, ahora se siente abierta a la idea de explorar el tener una "familia": "Es que este capítulo lo estoy abriendo ahora mismo. Sé que en algún momento voy a querer ser madre, pero por ahora estoy en un proceso de crecimiento personal", explicó.

Sin embargo, la conversación más conmovedora llegó cuando la influencer habló de las personas a las que siente que les debe una disculpa. “Le pediría perdón a mi hermano, que siempre está conmigo, y a las personas que me han querido y no he dejado que me quieran", afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que a veces las personas que más la apoyan son las mismas a las que ha rechazado por tratar bien a otras que no valen la pena solo por pensar que el resto siempre estará ahí.

La entrevista también tocó la evolución de Manelyk como persona y como profesional, y adelantó que abrió unas puertas en la actuación y se prometió que va a ser grande, refiriéndose a que no perderá la oportunidad.

Al final de esta reveladora conversación, Manelyk agradeció la oportunidad de compartir sus pensamientos más profundos y dijo: "Era momento de que me dejaras salir a mí", expresó con una sonrisa. "Gracias por darme este espacio", concluyó, dejando en claro que, a pesar de ser una de las figura reconocida por los reality, sigue siendo una mujer real, con emociones, dudas y aprendizajes constantes.

