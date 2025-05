Luego de 5 temporadas en "La Casa de los Famosos” decide cerrar un ciclo y embarcarse en un nuevo proyecto

Suscríbete a nuestros canales

Con un mensaje cargado de emoción y gratitud, Kirén Miret, una de las figuras clave detrás del éxito de La Casa de los Famosos, confirmó su salida del programa tras cinco intensas y exitosas temporadas. La noticia tomó por sorpresa a muchos dentro de la industria, pero también despertó expectativa y es que, Miret se despidió para asumir un nuevo desafío profesional al que describe como “el show soñado” de su carrera.

“Hoy termina mi camino en La Casa de los Famosos después de cinco temporadas, y sólo tengo agradecimiento”, compartió la productora en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, donde el mensaje resonó de inmediato entre colegas, celebridades y seguidores del reality.

Durante su gestión, Kirén Miret no solo lideró una transformación narrativa y visual del programa, sino que contribuyó decisivamente a consolidarlo como uno de los realities más vistos y comentados de la televisión hispana. Su capacidad para manejar el complejo en vivo, con dinámicas cambiantes y personajes de alto perfil, la posicionó como una de las productoras más respetadas del medio.

En su mensaje de despedida, Miret se tomó el tiempo de agradecer al equipo que la acompañó durante este recorrido: “Un equipo talentoso, leal, trabajador, amoroso, divertido, espectacular”, escribió. “Fue un placer caminar de la mano de gente excepcional (y no empiezo a contarla porque no termino), pero ha sido un privilegio verlos crecer y crecer con ustedes”.

La decisión, según confesó, no fue sencilla. “La vida es tomar decisiones todos los días, y hoy elegí dejar este programa enorme para irme a hacer un show soñado, monumental, de la mano de gente igualmente talentosa”. Aunque no ofreció detalles sobre este nuevo proyecto, dejó claro que se trata de una oportunidad única, de esas que no se pueden dejar pasar: “Las oportunidades llegan una vez en la vida, y más vale estar bien atentos para tomarlas. Y la tomé”.

Miret también dejó un mensaje de aliento para su equipo: “Los voy a extrañar todos los días, equipo de mi corazón. Y ante la duda, pregunten; confíen siempre en su criterio y no corran, nada es tan urgente”.

El legado de Kiren Miret en La Casa de los Famosos es evidente, el reality se reinventó en cada temporada, atrayendo audiencias de distintas generaciones y convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales y medios especializados. Su salida marca el fin de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo que, sin duda, tendrá a la industria expectante.

Por ahora, no se ha revelado quién tomará las riendas del programa en futuras ediciones, ni tampoco en qué canal o plataforma se desarrollará el nuevo show de Miret, lo que es seguro es que el talento de Kiren Miret continuará dejando huella. Y si algo ha demostrado hasta ahora, es que sabe cómo convertir cada reto en un espectáculo inolvidable.

