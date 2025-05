La reacción de Mike Bahía tras el polémico baile de Greeicy con Beéle

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores de una supuesta ruptura entre Greeicy y Mike Bahía encendieron las redes este fin de semana, luego de que la cantante protagonizara un candente baile con el artista Beéle sobre el escenario durante un concierto del artista. El video se viralizó en cuestión de horas, y no faltaron los comentarios que especulaban sobre una posible separación entre la Greeicy y Mike.

Ante la ola de especulaciones, fue la propia Greeicy quien decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram, dejando claro que ni su relación ni su libertad se han acabado:

"Genera mucha conversación, sobre todo que la gente dice que si es que yo me separé, que si es que yo ya no estoy con el Maikitol. Amor, es que Maikitol y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender."

En un tono reflexivo la intérprete también cuestionó los estereotipos que rodean el comportamiento de una mujer en pareja: "¿La gente por qué se encasilla en las cosas? ¿Quién dijo que para uno bailar y ser libre y disfrutar del placer de la música y mover el cuerpo solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera? Por favor, ¿quién te dijo eso? Para mí, el baile toda la vida, parece quien se me para enfrente, el que sea, hombre, mujer, alto, lo que sea, que yo lo mire a los ojos y conecte con él, yo voy a bailar con esa persona. El que me conoce, sabe."

Pero la historia no termina ahí. Greeicy también le preguntó Mike Bahía qué pensaba del comentado baile con Beéle a lo que este respondió: "Lo que se ve bien, se ve bien... A mí me gustas tú y me gusta la Greeicy que a todos nos gusta en los escenarios, ¿por qué voy a atentar contra ella?"

La respuesta enterneció a la cantante, que terminó el momento cantando en vivo su más reciente tema del cual también fue publicado el vídeo hoy y, entre sonrisas, versionó la letra diciendo: “He encontrado al hombre de mi vida.”

Finalizaron las historias con Greeicy y Mike invitando a Beéle a compartir tarima con ella y Mike Bahía para bailar juntos. Con esto la cantante no solo acalló los rumores, sino que reafirmó que su amor con Mike Bahía es tan sólido como libre. La información fue repostera desde la cuenta de Instagram Flow good Music.

