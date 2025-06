Fallece Brian Wilson: genio musical de The Beach Boys y arquitecto del pop moderno

Suscríbete a nuestros canales

Brian Wilson, legendario compositor, productor y miembro fundador de The Beach Boys, falleció este martes a los 93 años. Su deceso fue confirmado por su familia a través de un comunicado en las redes sociales Wilson.

Considerado uno de los más grandes visionarios del pop de los años 70 y 80, Wilson transformó la música popular con su estilo único, su espontaneidad en el estudio de grabación y su sensibilidad melódica. Su obra cumbre, Pet Sounds lanzada en 1966, es frecuentemente citada como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Su talento innato para las armonías vocales y la producción orquestal sentó las bases del pop moderno y marcó a generaciones de músicos.

Nacido en 1932 en Inglewood, California, Brian Douglas Wilson fundó The Beach Boys junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y el amigo de la infancia Al Jardine. Con éxitos como Good Vibrations, God Only Knows, Wouldn't It Be Nice y California Girls, Wilson elevó el surf rock californiano a una forma de arte sofisticada y emocional.

A lo largo de su vida, Wilson enfrentó una intensa batalla con trastornos mentales, incluyendo esquizofrenia y depresión, así como una prolongada lucha contra las drogas según The Guardian. Pese a sus dificultades, su espíritu creativo jamás se extinguió. Su historia de redención y resiliencia fue retratada en la aclamada película Love & Mercy, que acercó su legado a nuevas generaciones.

Wilson deja un legado no solo como miembro de The Beach Boys, sino como solista, productor y pionero del sonido. Su música sigue siendo un refugio luminoso y melancólico para millones.

"No escribía canciones para ser exitosas, sino para tocar el corazón", dijo una vez Brian Wilson. Y lo logró, una y otra vez.

