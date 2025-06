La Divaza muestra fuerte golpe en el rostro: "No me acuerdo de nada"

Suscríbete a nuestros canales

El conocido youtuber y creador de contenido venezolano, Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, confesó que perdió el conocimiento y sufrió un fuerte golpe en el rostro.

A través de sus historias de Instagram, el criollo quien hace poco perdió a su mamá, confesó que no recuerda nada de lo que sucedió.

“No me acuerdo de nada, solo me dicen que me caí de frente”, escribió en el video dónde muestra su rostro visiblemente golpeado.

Además, agregó que lo único que recuerda es a la gente ayudándolo a levantarse. "Mi mami no hubiese querido esto", añadió La Divaza.

Con ese último mensaje, los internautas piensa que su desmayó se debe a toda la carga emocional por la que ha pasado tras la muerte de su madre.

