Video: Natti Natasha acaba con los rumores y confirma segundo embarazo

La cantante dominicana Natti Natasha y su esposo, el productor puertorriqueño, Rafael “Raphy” Pina Nieves, confirmaron que se encuentran esperando a su segundo hijo.

A través de un creativo video publicado en sus redes sociales, la artista de 38 años de edad, informó que tendría que posponer su gira para el próximo año 2026, debido a que "hay cosas que no pueden esperar".

"Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan pero nunca se cancelan", escribió Natti Natasha junto a la publicación.

En el audiovisual, se puede observar a la artista haciendo una prueba de vestuario mientras que su esposo se encuentra organizando las fechas que estaban pautadas para este 2025.

Además, al principio del video el estilista de la cantante le asegura que hay que seguir escogiendo ropa porque "nada le queda". Ante esto la artista decide probar diferentes vestuarios sin mostrar su pequeña barriga.

Posteriormente, Raphy Pina asegura que "ya eso esta por explotar" y que tendrán que hacer algunos ajustes en el calendario.

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada”, expresó la cantante en el video en el que también aparece su hija.

