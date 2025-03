En video: Israel Romero revela cómo supo de la muerte de Rafael Orozco

Suscríbete a nuestros canales

El compositor colombiano Israel Romero contó del momento en el que supo de la muerte de su colega y compañero de grupo, el cantante colombiano Rafael Orozco.

Durante una entrevista con el artista musical Dimelo King, el exacordeonista de Binomio de Oro cuando Rafael Orozco era el vocalista, contó todos los detalle de esa triste noticia.

"Yo estaba en Cúcuta, ese día él me llamó como a las 5 de la tarde para que le llevara unos discos de Alfredo Sadel, un artista venezolano, y el suceso ocurrió como a las 8 de la noche", dijo el compositor mientras recordaba ese día.

"A mí me llamaron a un restaurante dónde yo estaba y me dijeron que era del hotel, inmediatamente salgo porque me imagine algo malo. Cuando llego me dicen que me llama una señora llorando, cuando llego a Barranquilla me entero de la triste noticia", dijo Israel Romero.

Asimismo, confesó que tras la muerte de Rafael Orozco duró tres años alejado de la música, "fueron años en los que yo no quería tocar, no quise saber nada de la música".

Entre su experiencia, contó que decidió viajar a Venezuela y emprender en el comercio de ropa para estar alejado de la industria musical.

