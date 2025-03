En video: Kerly Ruiz revela que su hija es víctima de bullying

Suscríbete a nuestros canales

La conocida conductora venezolana, Kerly Ruiz confesó que su hija, Gail sufre de bullying en su escuela en Estados Unidos y suele tener que controlar sus emociones.

A través de un video en sus redes sociales, la criolla contó que su pequeña hija con Israel Gómez usa varias técnicas para no responder con violencia ni con ira ante el acoso escolar.

Kerly Ruiz mencionó que estaba hablando con su hija de ese tema luego de ver una serie.

“A Gail también le hacen bullying en el salón”, dijo la exanimadora de Portada’s.

“Lo primero que yo hago es que voy al baño y me echo agua fría en la cara y me quedo ahí sentada como 2 minutos y así se me pasa toda la rabia”, contó la niña de 8 años.

Por su parte, Kerly confesó a lo largo de su vida ella ha tenido que adoptar también ciertas técnicas para controlar sus emociones debido a su trabajo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube