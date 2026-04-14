¡En video! La inesperada actuación de Jennifer López junto a David Guetta en Coachella

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Jennifer Lopez apareció inesperadamente en pleno show de David Guetta, marcando su primera participación en Coachella con una actuación que desató euforia tanto en el público presente como en redes sociales.

Un debut inesperado que cambió el ritmo del festival

Durante la presentación del DJ francés, el ambiente ya estaba encendido con una mezcla de ritmos electrónicos y clásicos del género. Sin embargo, el espectáculo dio un giro radical cuando Guetta comenzó a introducir una pista familiar que hizo sospechar a los más atentos que algo grande estaba por ocurrir.

Segundos después, la sorpresa se materializó: Jennifer López tomó el escenario ante miles de asistentes que reaccionaron con gritos y ovaciones. Su aparición no había sido anunciada previamente, lo que aumentó el impacto del momento y convirtió su entrada en uno de los giros más inesperados del festival.

Un estreno en vivo que elevó la intensidad

Lejos de limitarse a un saludo o cameo, la artista aprovechó el momento para interpretar en directo su tema Save Me Tonight, una colaboración reciente con Guetta que hasta ahora no había sido presentada en un escenario de esta magnitud.

La puesta en escena estuvo acompañada de una coreografía dinámica y un despliegue visual que reforzó su dominio escénico. La conexión entre ambos artistas logró transformar el set en una experiencia más cercana a un show principal, consolidando la actuación como uno de los picos más altos de la jornada.

Imagen poderosa y presencia arrolladora

Como era de esperarse, el vestuario también jugó un papel clave. J.Lo apostó por un atuendo brillante y llamativo que captó la atención desde el primer instante, reafirmando su estilo audaz y su capacidad para imponer tendencia incluso en apariciones sorpresa.

Tras su aparición, las redes sociales se inundaron de videos, reacciones y comentarios que rápidamente posicionaron el momento como uno de los más virales del festival. Usuarios de distintas partes del mundo replicaron el instante, destacando la sorpresa y la potencia de la presentación.

En un evento caracterizado por invitados especiales, la intervención de Jennifer López logró sobresalir por su impacto inmediato. Su debut no solo marcó un hito personal dentro del festival, sino que también reafirmó su capacidad para adueñarse de cualquier escenario, incluso cuando nadie la esperaba.

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