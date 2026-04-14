¡Reprogramación! Estás son las nuevas fechas del "Colombia le canta a Caracas y Valencia III": conoce los detalles

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Los organizadores de la tercera edición del evento "Colombia le canta a Valencia y a Caracas" confirmaron la reprogramación de las actividades musicales para el mes de junio de 2026. Esta decisión se tomó tras la situación de salud de Farid Ortiz, por lo que la producción optó por mover las fechas originales para permitir la participación del intérprete. Según el nuevo cronograma, la presentación en Valencia se llevará a cabo el viernes 19 de junio en las instalaciones del Wynwood Park, mientras que la cita en Caracas quedó fijada para el sábado 20 de junio.

Artistas confirmados y géneros musicales

El cartel de artistas se mantiene conforme a lo anunciado en los canales oficiales de la empresa productora. La lista de participantes incluye a: Los Morelos, Daniel Geles y El Príncipe Jair; Kaleth Mau, quien presentará una propuesta de género champeta. Dj Nando y Dj Julio "El Menor", encargados de la musicalización durante ambas jornadas.

Asimismo, la organización notificó la inclusión de un artista sorpresa en la cartelera, cuya identidad será revelada en los próximos días a través de las redes sociales del evento. El repertorio del encuentro abarcará géneros como el vallenato, la música tropical y ritmos urbanos.

Validación de boletos y proceso de reembolsos

La empresa Lench Representaciones informó que los boletos adquiridos previamente mantienen su validez para las nuevas fechas de junio. No obstante, para los usuarios que no puedan asistir y requieran el reintegro de su dinero, se estableció el siguiente protocolo:

Período de solicitud: desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril de 2026. Condiciones de pago: los reembolsos se realizarán en la moneda en la que se efectuó la compra. En el caso de pagos en bolívares, el cálculo se hará según la tasa vigente al día del canje, aplicando deducciones por gastos administrativos. Canales de atención: la boletería e información adicional están disponibles a través del número 0424-2413809 y las cuentas de redes sociales @lenchrepresentaciones, @Aquifueccs_show y @neostageproducciones.

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