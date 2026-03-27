En video: Norkys Batista llama a la reflexión ante reciente caso de eutanasia

La actriz venezolana, Norkys Batista, opinó, a través de un video publicado en su perfil de Instagram, con respecto al caso de la joven española, Noelia Castillo de 25 años, luego de someterse a la eutanasia. Si bien, Batista hizo un llamado de atención hacia los padres en torno a este tipo de sucesos.
A su vez, la también exreina venezolana, contextualizó que durante el año 2024 Castillo había pedido legalmente la eutanasia, dos años después, ya no se encuentra entre nosotros, tras vivir una infancia dura junto a su familia debido a la separación de sus padres.
Dentro de este contexto, Batista destacó que durante su separación con el padre de su hijo, el odontólogo, Leonardo Luttinger; su bebé (en aquel momento) Sebastián, sufrió de alopecia, vivía muy triste y no podía dormir por las noches.
Debido a esto, la protagonista de la telenovela "Estrambótica Anastasia", decidió llevarlo a terapia psicológica, para que los profesionales lo ayudaran a sobrellevar la separación de sus padres debido a que se trataba de una situación dolorosa que afectó a quienes estaban en su entorno.
