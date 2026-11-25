Osmel Sousa expresó su desacuerdo con el arreglo y el vestido que lució Clara Vegas Goetz durante la gala final de la edición 75 del Miss Universo, celebrada en Puerto Rico, donde la representante venezolana ocupó el puesto de segunda finalista. Durante una conversación con el periodista Rodner Figueroa tras la coronación de la puertorriqueña Jennifer Barreto y el segundo lugar de la dominicana Melissa Núñez, Sousa afirmó que Clara era una de sus favoritas y que esperaba su triunfo en el certamen.

Críticas ante el atuendo



Sousa criticó con dureza el atuendo final de Vegas Goetz, al que calificó como horroroso y similar a un vestido para un matrimonio. El preparador de reinas sostuvo que la candidata salió mal arreglada, señaló que el diseño le quedaba flojo en la parte superior sin el entalle adecuado y aseguró que el vestido de la gala preliminar habría funcionado mejor en la noche decisiva. Según su criterio, si Clara hubiera repetido el traje de la preliminar, habría alcanzado al menos el puesto de primera finalista.

Cambio de imagen



Aunque Sousa resaltó que Vegas Goetz es muy buena conversadora, posee carisma, buena estatura y figura, además de destacar su vínculo familiar con Andreina Goetz, Miss Venezuela 1990 y cuartofinalista en el Miss Universo de ese año, insistió en que el cambio de imagen de la final perjudicó su presencia escénica.

Miss Universo 2026

Tras la gala preliminar en el Coliseo de Puerto Rico, el propio Sousa había vaticinado la octava corona universal para Venezuela, mientras que en redes sociales usuarios debatieron si el vestido influyó en el resultado final y recordaron el desempeño de Stephany Abasali en la edición anterior de 2025. Sousa también felicitó a Puerto Rico por su sexta corona y comentó que la ganadora lució un buen físico, aunque observó debilidades en su primera respuesta ante el jurado.

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