¡Entre dos mundos! Surthy Cooks destapa sus raíces y deja al descubierto las reglas que marcaron su infancia

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido Surthy Cooks compartió su historia personal en un relato cargado de identidad y contraste cultural, habló sobre sus raíces, su familia y las normas con las que creció, dejando ver una faceta poco conocida de su vida.

Una identidad marcada por dos países

Surthy explicó que su historia está ligada a dos lugares que forman parte de su identidad. Por un lado, el Líbano, país de su padre, y por otro Venezuela, donde creció desde muy pequeña, específicamente en Puerto de la Cruz.

Esa mezcla ha generado confusión durante años entre sus seguidores, pero ella aclaró que no se trata de elegir un solo origen, sino de convivir con ambos.

Un hogar con reglas definidas desde la cultura paterna

En su relato, la influencer señaló que la dinámica familiar estuvo fuertemente influenciada por la cultura musulmana de su padre. Aunque su madre es venezolana y católica, dentro del hogar predominaban las normas del islam.

Esto marcó su infancia con reglas específicas que formaban parte del día a día en casa.

Diferencias que se hacían evidentes fuera del hogar

Al crecer en Venezuela, Surthy notó contrastes importantes entre su vida y la de sus compañeros. Desde la vestimenta hasta la forma de relacionarse, especialmente entre niños y niñas, su realidad era distinta a la de su entorno escolar.

Estas diferencias la llevaron a experimentar situaciones de adaptación constante, donde debía moverse entre dos códigos culturales muy distintos.

Crecer entre dos mundos que no siempre coinciden

La influencer describió su infancia como una experiencia de convivencia entre dos culturas completamente diferentes. Por un lado, las tradiciones árabes y religiosas de su familia; por el otro, la vida cotidiana venezolana que la rodeaba.

Aunque reconoce que no siempre fue fácil, asegura que esa dualidad formó parte esencial de su desarrollo personal.

Una historia que define su identidad actual

Lejos de verlo como una contradicción, Surthy afirma que su crianza entre culturas le permitió construir una visión más amplia del mundo. Esa mezcla de raíces no solo marcó su infancia, sino también la manera en la que hoy se expresa y se conecta con su audiencia.

Su historia refleja una realidad cada vez más común: la de quienes crecen entre dos culturas y aprenden a convertir las diferencias en parte de su identidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube