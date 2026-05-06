¡Inesperado! Ileana Márquez queda fuera de Miss Grand All Stars: entérate de todo

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Aunque Ileana Márquez tenía la firme intención de competir en el formato "All Stars", la celeridad del evento impidió completar los requerimientos técnicos y de imagen. La artista no logró reunir en el tiempo estipulado la cantidad de vestidos de gala y vestuario diario necesarios para cumplir con las exigencias de una concentración internacional de esta envergadura. Se ha informado que Márquez planea realizar una transmisión en vivo a través de TikTok el día de mañana para ofrecer detalles directos sobre esta decisión y aclarar su situación actual.

Presuntas restricciones contractuales

La cancelación de la participación de Márquez ha estado rodeada de controversia debido a supuestas cláusulas legales que habrían afectado a la delegación venezolana. Según fuentes cercanas al entorno de los certámenes, se alega que Sthefany Gutiérrez habría incluido originalmente una cláusula en su documentación que limitaba la participación de otras candidatas venezolanas en este formato específico.

A pesar de que Gutiérrez se retiró del proyecto, la presunta prohibición habría permanecido vigente, dificultando el camino para que Márquez asumiera la banda de Venezuela tras fallar otros planes profesionales, como su posible ingreso a un proyecto con la cadena Telemundo.

Estado actual de la representación

Con la salida de Ileana Márquez del cuadro de competencia, la representación venezolana queda reducida a nombres individuales como Gabriela de la Cruz, mientras el público espera las declaraciones oficiales de Márquez. Este cierre abrupto de las negociaciones marca un episodio amargo para los seguidores de la Miss Venezuela 2023, quien se perfilaba como una de las contendientes más fuertes para el título internacional en este tramo de 2026.

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