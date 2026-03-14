¿Está enfermo? Familia de José Ángel Bichir aclara rumores sobre su caída: revelan estado de salud del actor mexicano

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El actor José Ángel Bichir sufrió un grave accidente la tarde del pasado de marzo en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México.

El intérprete cayó desde el tercer piso de un inmueble, lo que provocó una movilización de los servicios de emergencia para atender sus lesiones.

Aunque los primeros reportes de las autoridades sugirieron que pudo tratarse de un acto voluntario, su familia salió a desmentir estas versiones de forma contundente.

¿Qué pasó con el actor?

A través de un comunicado oficial, la familia Bichir Pascual aclaró que la caída no fue un intento de quitarse la vida, sino el resultado de una crisis de salud inesperada. Según explicaron, el actor atravesaba un momento de profunda fragilidad emocional que afectó su percepción de la realidad en ese instante.

Actualmente, se reporta que José Ángel está vivo, fuera de peligro y recibiendo la atención médica especializada necesaria.

“Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante. Días donde nuestra fragilidad emocional se ha vuelto un tema urgente y, sin embargo, seguimos sin saber cómo abrazarla. En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda", se explicó.

La familia insistió en que este tipo de situaciones deben verse con la misma seriedad que cualquier otra emergencia médica, ya que la mente también puede enfermar de forma repentina.

Desmienten consumo de sustancias

Para evitar rumores y especulaciones en redes sociales, el mensaje de la familia fue muy preciso al señalar que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de ninguna otra sustancia. El incidente fue puramente una crisis de salud mental que, lamentablemente, terminó en la caída desde el edificio.

“No estaba ebrio” y “no quiso hacerse daño...enfermó y en su enfermedad, cayó”.

El llamado a la empatía y la unión familiar

Actualmente, el hijo de Odiseo Bichir se encuentra rodeado de sus seres queridos, quienes no se han apartado de su lado durante su recuperación.

La familia aprovechó el espacio para pedir a la sociedad mayor comprensión hacia quienes atraviesan problemas emocionales, recordando que pedir ayuda no es motivo de vergüenza y que el apoyo de los demás es la mejor medicina en momentos de crisis.

De acuerdo con los medios locales, el actor se encuentra recibiendo atención médica debido a diversas fracturas tras la caída.

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