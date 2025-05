Estalla la bomba en La Casa De Los Famosos: Alicia Machado enfrenta a Niurka y desata el caos

Suscríbete a nuestros canales

Lo que empezó como una visita especial terminó en un enfrentamiento explosivo. Alicia Machado, ex Miss Universo y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, protagonizó uno de los momentos más tensos de esta edición del reality al enfrentar directamente a Niurka Marcos, con quien mantiene un conflicto arrastrado desde hace años.

Durante su aparición en la casa, Machado dio unas palabras a todos los participantes quienes se encontraban inmutados pero cuando se acercó a Niurka le dijo: “¿Por qué me odias tanto, chama? Yo que te he hecho… llevas tantos años insultándome”, dijo Alicia en pleno reality. La reacción de Niurka fue inmediata pese a que no debía moverse ya que eso la califica para ser nominada a la eliminación, sin embargo está le respondió: “Yo no te odio, yo respondo a lo que tú dices. Tú vas adelante y yo voy detrás”.

Machado, visiblemente incómoda, se alejó mientras le pidió: “Bájale a tu odio, chama… busca a Dios”, a lo que Niurka le molestó visiblemente enfadada: "¡Dios está conmigo, malintencionada!”.

El drama no terminó ahí. Fuera del programa, Alicia ofreció declaraciones exclusivas al programa Pica y Se Extiende de Telemundo, donde expresó su preocupación por la actitud de la cubana: “Sí, sí le tengo miedo físicamente porque es una mujer muy violenta… Ella siempre me ha odiado, siempre ha hablado muy mal de mí, y yo ni siquiera he trabajado con ella”.

Machado detalló que la producción del reality le había advertido no provocar físicamente a los participantes, y que fue Niurka quien rompió ese acuerdo. “A mí me dijeron que no los tocara ni me acercara mucho… pero ella fue la que se movió primero, eso me sacó de onda. Yo estaba muy nerviosa”.

Sobre su comportamiento, Alicia defendió su postura: “Yo tengo una imagen que cuidar. Fui ganadora con más de 42 millones de votos y el público me apoya porque siempre digo lo que pienso”.

Con un mensaje claro, Machado cerró la entrevista diciendo que no se siente obligada a ser empática con alguien que la ha denigrado públicamente durante una década: “Me ha llamado estúpida, bruta, loca… ¿y yo tengo que tener empatía con una tipa como ella?”.

La polémica ya encendió las redes sociales, mientras el público se divide entre quienes apoyan la valentía de Alicia y quienes siguen defendiendo a la incendiaria Niurka.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.