Elena Rose despide a su gran amor: “Zeus no era un perrito, era mi hijo, mi maestro”

Con palabras cargadas de amor, gratitud y fe, la cantante y compositora Elena Rose conmovió a sus seguidores al anunciar la partida de su amado Zeus, su perro y compañero de vida, a quien describió como mucho más que una mascota: su hijo, su maestro, su luz.

“Jamás imaginé tener que compartir algo así con ustedes... Mi Zeus se me fue después de una semana en terapia intensiva, luchando con todo su corazón y rodeado de su familia, su cuerpo no pudo más. Peleó contra una infección que vino de una picada, veneno o mordida nunca pudimos saber exactamente qué fue, porque físicamente no tenía ninguna marca. Pero su alma. su alma fue fuerte, noble y luminosa hasta el último suspiro".

“Zeus no era solo un perrito. Era mi hijo. Me enseñó a amar como nunca antes había amado”, escribió la artista venezolana. Su mensaje, lleno de espiritualidad y resiliencia, fue la prueba del amor incondicional que existe entre un ser humano y su compañero de cuatro patas.

Lejos de dejarse consumir por el dolor, Elena eligió rendir homenaje a Zeus con gratitud y esperanza. “Hoy, si cierro los ojos y pienso en él, solo puedo sonreír… porque sé que tengo que seguir adelante por él. Porque un alma tan especial merece que su mamá se convierta en su mejor versión”, expresó.

Elena Rose, conocida por su sensibilidad tanto en sus letras como en su forma de conectar con el público, vuelve a demostrar que su arte y su vida están tejidas con amor real, y que el duelo es un momento para resurgir.

