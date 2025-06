Te quedó grande la gira”: fanáticos atacan a Shakira en redes tras cancelar el show en Texas

Suscríbete a nuestros canales

Enojo y una reputación por los suelos para la cantante Shakira quien decidió cancelar su concierto en San Antonio este jueves 13 de junio, pero, lo que molestó a los fanáticos fue que la decisión la dio a conocer a pocos minutos de iniciar el concierto.

Según el comunicado emitido por la artista y por el Alamodome, justificaron que se debió a un supuesto problema estructural con la tarima, pero para muchos fans, esta excusa no es aceptable ya que la suspensión del show se anunció mientras miles de asistentes estaban a la espera del evento dentro del lugar hasta que vieron el comunicado en redes.

La artista intentó calmar la crisis asegurando que el show será reprogramado y que la gira seguirá en Houston el lunes. Pero la confianza está quebrada.

Asimismo, el Alamodome compartió una publicación:

Pero esto no fue suficiente para sus fans quienes no dudaron en arremeter contra la artista:

"Ya no hay forma de defenderla”, escribió un seguidor. “Cinco cancelaciones y no cambia al equipo. ¿Cuál es la excusa ahora?” Otros fueron aún más directos: “Shakira no está a la altura. Beyoncé, Taylor, Madonna hacen giras mundiales sin estos desastres”.

