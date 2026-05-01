Euclides Leal y Omar Acosta presentan el álbum "Con Toda Mi Alma"

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La discográfica Mayimba Music presentó el disco "Con Toda Mi Alma" del cantante Euclides Leal. La obra se editó en dos formatos: una versión que utiliza voz, arpa y bajo, y una segunda versión que incorpora la flauta. Omar Acosta realizó la interpretación de este instrumento en la colaboración para el álbum. Según declaraciones de Leal, la adición de la flauta busca la difusión del mensaje de la música de tierra llanera hacia otros sectores de la audiencia.

Trayectoria de los participantes

Euclides Leal es originario de Santa María de Ipire, estado Guárico, y suma 19 discos antes de este lanzamiento. Es autor e intérprete de temas como “Viajando en el bus”, “La Dieta” y “Arpa viajera”. Por su parte, Omar Acosta ejerce como flautista, compositor y productor. Acosta reside en Madrid y recibió nominaciones a los premios Latin Grammy en los años 2021 y 2024. Su trabajo abarca géneros como el flamenco y la música clásica.

Disponibilidad y contacto

El álbum "Con Toda Mi Alma" se puede escuchar en las plataformas de música por internet. La información sobre el desempeño de los músicos y la empresa discográfica se encuentra en las cuentas de redes sociales de los artistas y de la compañía. La producción se suma al catálogo del folklore de Venezuela y Colombia en este tramo de 2026.

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