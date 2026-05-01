Inicia la venta de boletos para el "Viajando por el Mundo Tropitour" de Karol G: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

¡La espera ha terminado para los fanáticos globales! Este lunes marcó el inicio de una frenética carrera por asegurar un lugar en el "Viajando por el Mundo Tropitour". Bajo la supervisión de Live Nation, miles de seguidores que se registraron previamente iniciaron sus turnos en filas virtuales que superaron todas las proyecciones. El sistema de preventas escalonadas, que incluyó accesos especiales para fans registrados y usuarios de CashApp, ha servido de termómetro para medir el impacto de este nuevo ciclo artístico. Hoy, 30 de abril, se habilita finalmente la venta general en diversas ciudades, un hito que promete colgar el cartel de “Sold Out” en tiempo récord.

El regreso triunfal a la "Ciudad de los Vientos"

El Soldier Field de Chicago ha sido el escenario elegido para el gran arranque de esta travesía musical el 24 de julio. La conexión entre Karol G y la capital de Illinois ha sido históricamente eléctrica; su última aparición en septiembre de 2023, durante el cierre del fenómeno "Mañana será bonito", y su participación estelar como headliner en Lollapalooza, dejaron una huella imborrable en la audiencia local. Debido a la abrumadora demanda, se ha confirmado una segunda fecha consecutiva el 25 de julio, asegurando que Chicago sea el epicentro absoluto del movimiento tropical en el inicio del verano estadounidense.

Innovación y expansión: Lo que viene en el Tropitour

Esta gira no es solo una serie de conciertos, sino la consolidación de un concepto estético que fusiona el pop contemporáneo con la calidez de los ritmos latinos. Tras el reciente lanzamiento de su colaboración con Cigarettes After Sex, el vibe de este tour se perfila como una propuesta más madura y sensorial. Aunque Chicago marca el punto de partida, la gira tiene programado un recorrido exhaustivo por los estadios más importantes de Latinoamérica y Europa.

Portavoces de la gira han insinuado que, ante el éxito de las preventas iniciales, el anuncio de nuevas ciudades y fechas adicionales es inminente para satisfacer a la "marea rosa" que espera por "La Bichota" en todo el mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube