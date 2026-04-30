Yordano gana importante categoría de Tiny Desk Contest gracias a esta interpretación: video

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Este jueves 30 de abril de 2026, el reconocido NPR Music anunció, por medio de una publicación de Instagram, que el cantautor y músico italovenezolano, Giordano Di Marzo, mejor conocido como, Yordano, ganó la categoría "Favorito de los Fans" del concurso de Tiny Desk Contest 2026, gracias a su interpretación de la balada romántica folclórica "Días de Junio".

Por su parte, Di Marzo reaccionó ante el triunfo al escribir en los comentarios de la publicación que "GRACIAS a todos!!! Cómo escribió el Maestro JhonnyPacheco para el Gran Héctor Lavoe: 'Oigan mi gente lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo los llamé no me preguntaron dónde orgullo tengo de ustedes mi gente siempre responde'. Esta música que sale de mi alma para ustedes siempre nos mantendrá unidos... Sigamos cantando (...).

Es importante destacar que el Tiny Desk Contest es una serie de conciertos legendaria de la radio pública de EEUU (NPR). En este sentido, ganar el premio al "Favorito de los Fans" es un logro grande, especialmente para una leyenda nacional como Yordano.

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