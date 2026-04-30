Problemas para Britney Spears: surge una nueva acusación contra la princesa del pop

Suscríbete a nuestros canales

La "Princesa del Pop", Britney Spears, de 44 años, enfrenta un nuevo proceso legal tras la acusación formal emitida por la Fiscalía del Condado de Ventura. De acuerdo con la denuncia penal presentada este jueves, la cantante ha sido imputada con un único delito menor por conducir bajo los efectos combinados del alcohol y al menos una sustancia estupefaciente. Este movimiento judicial surge tras un incidente ocurrido semanas atrás en las cercanías de su residencia en California.

Detalles de la denuncia y falta de especificidad

A pesar de la gravedad de la acusación, la denuncia penal presentada por las autoridades de California mantiene cierto nivel de hermetismo sobre los detalles técnicos del arresto. El documento legal no detalla el tipo de alcohol ni la naturaleza de la droga que presuntamente consumió la artista, así como tampoco las cantidades detectadas en su organismo al momento de la detención.

Al tratarse de un delito menor, el equipo legal de Spears tendrá que comparecer ante el tribunal para abordar los términos de la denuncia, en un proceso que busca determinar el grado de intoxicación y las posibles sanciones administrativas o penales.

Contexto de rehabilitación y salud personal

Este revés judicial ocurre en un momento especialmente vulnerable para la intérprete de "Toxic". Hace apenas unas semanas, trascendió que Spears había ingresado a un centro de rehabilitación tras ser arrestada inicialmente en Ventura. Este ingreso fue interpretado como un esfuerzo proactivo por parte de la cantante para retomar el control de su bienestar físico y emocional en este tramo de abril de 2026.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube