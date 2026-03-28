Obituario

Fallece el actor de 'Volver al Futuro' James Tolkan: tenía 94 años

El publicista de las dos últimas entregas de la trilogía, reveló la última voluntad del actor

Por Selene Rivera
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 02:17 am
Fallece el actor de 'Volver al Futuro' James Tolkan: tenía 94 años
Foto: Cortesía

Este viernes 27 de marzo se dio a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido actor de la trilogía de ciencia ficción 'Volver al Futuro', James Tolkan.

El actor habría fallecido a sus 94 años en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos (EEUU).

James Tolkan

De acuerdo con el publicista de la segunda y tercera entrega de la icónica trilogía de ciencia ficción, Michael Klastorin, Tolkan falleció pacíficamente en Saranac Lake, en Nueva York.

Sin embargo, los familiares del actor aun no se han pronunciado ante los medios ni redes sociales para dar conocimiento de las causas de su muerte.

Honor a la memoria de Tolkan

Para todos aquellos que deseen brindar honor a la memoria y trayectoria del reconocido actor, Klastorin reveló cómo quería recibir este reconocimiento.

Ene ste sentido, indicó que en lugar de flores, Tolkan compartió como última voluntad que se realicen donaciones a refugios de animales locales, a organizaciones de rescate o a la filial de la Sociedad Protectora de Animales.

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