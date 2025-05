"Fue una noche de tequilas… y salió embarazada": Julián Gil revela cómo se enteró de la llegada de su hijo con Marjorie de Sousa

Suscríbete a nuestros canales

Julián Gil no dudó en compartir en una entrevista para el programa Sale el Sol, los detalles sobre su conflictiva historia con Marjorie de Sousa, la actriz venezolana con quien tuvo a su hijo Matías.

"Conoces a la persona cuando te divorcia, dicen ¿no? Pues bien, cuando nos peleamos, ella me pegó", soltó sin rodeos mientras el presentador le preguntaba si se agarraron de manera tóxica a lo que él respondió contundente: "No, se agarraron no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por una ventana allá en Miami, me rompió la camiseta me golpeó". Dejando al descubierto una nueva versión de la actriz.

A pesar del conflicto, ambos volvieron a coincidir en 2014 durante las grabaciones de la telenovela Hasta el fin del mundo. En ese entonces, Marjorie ya estaba envuelta en otra controversia pública con Gabriel Soto, de quien se decía que tenía una relación muy cercana mientras él seguía casado con Geraldine Bazán. “Ella traía un pedo formado públicamente también con Gabriel Soto, que se divorciaba con Geraldine, de hecho, lo que destroza ese matrimonio fue ese problema”, soltó Gil, avivando aún más el escándalo.

La noche en la que todo cambió ocurrió de forma casi accidental, Julián relató que estaba en su casa viendo fútbol con amigos y tomando varios tequilas: “Ese día no me tomé uno, me tomé dos, tres, cuatro y cinco tequila”. Fue entonces cuando Marjorie lo llamó y fue a verlo. “Y pues ese día pasó lo que pasa entre adultos, lo hicimos”.

Meses después, mientras ambos trabajaban en Televisa, ella apareció en su camerino con una sorpresa: “Adivina qué… estoy embarazada”.

Luego de esto la pareja inició una vida juntos, intentaron formalizarse y se mudaron juntos, incluso se comprometieron, sin embargo, el intento duró poco y desde que se dejaron, la historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se convirtió en una guerra mediática y legal. La batalla por la custodia del pequeño Matías se convirtió en uno de los casos más sonados y polémicos del espectáculo latino, con declaraciones cruzadas, lágrimas en televisión y acusaciones que aún hoy siguen resonando.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube