¿Glamour o desaciertos de moda? los mejores y peores looks que marcaron los Óscar 2026

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La alfombra roja de los Óscar 2026 fue un desfile de lujo, creatividad y, por supuesto, polémica. Mientras algunas celebridades deslumbraron con looks memorables que se ganaron flashes y elogios, otras elecciones generaron comentarios encontrados y hasta críticas por errores de estilo.

Este año, los estilos se mezclaron entre la elegancia clásica, la extravagancia moderna y apuestas arriesgadas que marcaron la noche tanto como los premios. Desde actores y actrices con propuestas impecables hasta algunos tropiezos que nadie esperaba, el evento dejó un repertorio de moda digno de analizar.

Las estrellas que brillaron: los mejores looks de la noche

Arden Cho, actriz y cantante estadounidense, deslumbró con un vestido negro que simulaba un corpiño con transparencias, complementado con llamativas mangas en verde esmeralda que realzaban su tono de piel y aportaban un toque dramático al conjunto. Cho estuvo presente por KPop Demon Hunters, la película animada de Sony Pictures para Netflix.

Ahn Hyo-seop, actor surcoreano, llegó elegante y clásico en su primera alfombra roja de los Óscar con un traje negro y moño, acompañando al equipo de la misma película animada nominada a Mejor Película y Mejor Canción Original por “Golden”.

Barbie Ferreira, conocida por Euphoria, eligió un vestido largo azul que resaltaba su figura y cintura, combinando ondas al estilo clásico de Hollywood en su cabello, consolidando su presencia como una de las figuras más comentadas de la noche.

Rose Byrne, nominada a Mejor Actriz por Si pudiera, te patearía, deslumbró con un vestido negro de cola de sirena adornado con flores blancas que recorrían toda la silueta, una elección elegante y sofisticada para su primera nominación al Oscar.

EJAE, la cantautora surcoreana, brilló con un vestido dorado con detalles negros que abrazaban cintura y hombro, en un guiño a la canción “Golden” de KPop Demon Hunters, favorita de la noche por Mejor Canción Original.

Audrey Nuna, otra voz de la misma película, optó por un vestido tipo princesa que combinaba tonos dorados con caídas que simulaban gotas de oro, un look fantasioso que reflejaba su estilo musical.

Bella Thorne apostó al “dark glamour” con un vestido tubo negro transparente y detalles de plumas en las muñecas, logrando un balance entre sensualidad y elegancia clásica.

Heidi Klum llevó un vestido nude con brillos en hileras que realzaban su figura, una pieza hecha a medida por Chrome Hearts que combinaba sofisticación y sensualidad con un patrón de pedrería espectacular.

Shaboozey, el cantante country, sorprendió con un traje victoriano negro acompañado de camisa de seda blanca de cuello alto, un estilo masculino y elegante que se destacó por su originalidad.

Kate Hudson y su madre brillaron en verde menta con un diseño de Armani Privé con escote corazón y falda recta, acompañado de maquillaje y peinado impecables. Felicity Jones arriesgó con un vestido amarillo pastel con tul y pedrería, mientras Anne Hathaway impactó con un vestido floral negro de Valentino, ceñido, con cola y complementos XXL. Nicole Kidman combinó plumas y flores en un conjunto de dos piezas, y Zoe Saldana destacó con un look lencero negro, sobrio pero elegante.

En el sector masculino, Pedro Pascal rompió esquemas con un esmoquin acompañado de un llamativo broche floral y faja, un toque audaz en comparación con la sobriedad tradicional de la alfombra roja.

Los desaciertos de la noche: cuando la moda no funciona

Entre los tropiezos de estilo, Renate Reinsve, nominada a Mejor Actriz por Sentimental Value, eligió un vestido rojo con abertura en la pierna, demasiado sencillo para la magnitud de la gala.

Wagner Moura, candidato a Mejor Actor por El Agente Secreto, se inclinó por la sobriedad extrema con traje negro y camiseta blanca, dejando su declaración de estilo en un mínimo expresivo.

Rei Ami combinó un vestido negro corto con detalles dorados y un diseño de ave en el hombro, acompañado de capa larga, un conjunto que algunos consideraron excesivo.

Jayme Lawson, del elenco de Sinners, eligió azul en un vestido de dos tiempos que combinaba falda con volumen y tubo, un look elegante pero con un diseño que dividió opiniones.

Tevana Taylor optó por un vestido bicolor blanco y negro de Chanel con recortes que simulaban pelo, mientras Demi Moore llevó un Gucci negro y verde con plumas, un exceso de tendencia que no convenció del todo.

Emma Stone y Gwyneth Paltrow coincidieron en vestidos blancos de corte recto, demasiado sobrios para el glamour esperado, y Javier Bardem repitió el clásico esmoquin gris oscuro con camisa negra y pajarita, correcto pero sin originalidad.

La alfombra roja de los Óscar 2026 fue un verdadero espectáculo de moda: brillo, elegancia y también errores que quedarán en la memoria. Entre aciertos memorables y tropiezos inesperados, los vestidos y trajes de la noche demostraron una vez más que en Hollywood la moda es tan protagonista como los premios.

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