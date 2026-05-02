Greeicy prepara una sorpresa que encenderá los escenarios durante 2026: detalles

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Greeicy Rendón tiene un plan ambicioso para este y el próximo año. La estrella colombiana reveló los detalles de su tour "Candela 2026", una serie de conciertos que cruzará el Atlántico para conectar con su público en Europa y América Latina. Esta travesía musical sirve de preámbulo y celebración para su siguiente producción discográfica, la cual comparte el mismo nombre con la gira.



En este sentido, el viaje iniciará bajo el sol de España el 17 de julio. En esta oportunidad, el Cook Music Fest acogerá las primeras presentaciones antes de que la artista se traslade a ciudades como Londres, Toronto y diversas capitales del sur del continente. En total, la agenda contempla 14 paradas confirmadas, con un cierre previsto para el 3 de septiembre en Guatemala.

Nuevo álbum



Por su parte, la artista afirmó que puso toda su alma en este concepto.



Además, el álbum, con fecha de estreno para el 22 de mayo, explora territorios sonoros frescos. Dentro de este contexto, Greeicy integra ritmos de afrobeats latinos y música tropical a su esencia pop.

En el mismo orden de ideas, el proyecto cuenta con colaboraciones de alto nivel, entre las que destacan Cultura Profética, Rawayana y La Guru. Sencillos previos como "Limonear" y "Cúrandote" ya dan pistas sobre este nuevo rumbo artístico.

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