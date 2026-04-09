¿Habrá boda? Scarlet Ortiz y Yul Bürkle revelan sus planes tras 26 años juntos

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En una reveladora entrevista para el canal de YouTube de la animadora Viviana Gibelli, los actores venezolanos, Scarlet Ortiz y Yul Bürkle, compartieron los secretos que los han mantenido unidos durante 26 años, demostrando que su relación es mucho más que una historia de telenovela.

Por su parte, la pareja recordó con humor sus inicios en "El Hatillo", Caracas, donde Scarlet confesó que dio el primer paso tras notar el constante coqueteo de Yul. "Él andaba rondando y yo dije: bueno, aquí fue", relató la actriz entre risas.



Si bien, a pesar de no haber firmado nunca un acta de matrimonio, ambos revelaron que recientemente han considerado formalizar su unión por cuestiones legales y logísticas en los Estados Unidos (EEUU). Ortiz, incluso bromeó sobre la modernidad de su relación, mencionando que ella planea obsequiarle un reloj a Yul para pedirle la mano, rompiendo con los esquemas tradicionales.



No obstante, no todo ha sido celebraciones; la pareja también abordó temas sensibles como el manejo del dinero. En este contexto, la reconocida actriz venezolana enfatizó que la clave de su éxito ha sido dejar el ego a un lado para convertirse en un verdadero equipo, especialmente durante periodos que dominó como "economía de guerra".

Finalmente, para Scarlet, la madurez financiera y el apoyo mutuo en momentos de crisis (como cuando ella enfrentó complicaciones de salud por COVID-19) han sido las pruebas más grandes de su compromiso. "No es mi dinero, es nuestro dinero", sentenció la actriz, dejando una lección de vida para todos sus seguidores.

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