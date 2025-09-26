Hits con corazón: cinco canciones de reguetón que sus artistas dedicaron públicamente

Suscríbete a nuestros canales

El reggaetón, conocido por su energía y ritmo contagioso, también tiene su romanticismo y aquí dejamos cinco canciones que suenan desde el corazón:

Maluma con "Hawái", una canción de desamor inspirada en su exnovia Natalia Barulich

La canción aborda la ruptura con su exnovia, la modelo Natalia Barulich, la letra de la canción refleja sentimientos de celos y tristeza, mencionando situaciones que coinciden con publicaciones de Barulich junto al futbolista brasileño Neymar. El videoclip complementa la historia retratando a Maluma en un bar, evocando momentos específicos de su pasado con Barulich, con quien se conoció durante la grabación del video "Felices los 4".

La canción generó especulación entre los fanáticos sobre si realmente estaba dedicada a Barulich. En una entrevista con People, Maluma aclaró que la canción no estaba dirigida a nadie en particular, sino que era una forma de expresar cómo todos se sienten en algún momento después de una ruptura:

“Creo que todos tienen este tipo de relaciones o esta forma de terminar una relación” .

Karol G – “Ocean”

La canción Ocean de Karol G, lanzada en 2019, es una declaración de amor hacia su entonces pareja, Anuel AA. En una entrevista con Rolling Stone, Karol G explicó:

“Esta canción la escribí frente al mar pensando en mi novio, que estoy súper enamorada, y le escribí una canción simplemente para expresar lo que se sentía.”

La emotividad de la canción y su videoclip reflejan la profundidad de sus sentimientos en ese momento.

Ozuna – “Mi Niña”

Ozuna dedicó la canción Mi Niña a su hija Sofía, expresando su amor y compromiso paternal. En una publicación de Sony Music España, se destacó:

“Gracias por pintar tu mundo a mi lado” es la frase que sintetiza el amor puro y verdadero de Ozuna por su hija. El videoclip muestra momentos tiernos entre padre e hija, reforzando el mensaje de amor incondicional.

Bad Bunny agradeció públicamente a Gabriela Berlingeri en su nuevo disco

Bad Bunny incluyó en su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana un verso dedicado a Gabriela Berlingeri, su ex pareja, que generó revuelo entre sus seguidores. En la canción “ACHO PR”, el reguetonero agradeció: “Gracia’ Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela, ey. Por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto.” Este gesto provocó que muchas personas recordaran la relación cercana que mantuvo con ella, así como la influencia que parece seguir teniendo en su vida emocional.

Rauw Alejandro – “Hayami Hana”

En agosto de 2023, Rauw Alejandro sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Hayami Hana, una canción dedicada a su entonces pareja, Rosalía. En una entrevista con AS.com, el cantante puertorriqueño compartió:

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Y esta canción es para ella, por si acaso nunca volvemos a hablar.”

La letra de la canción expresa el dolor de la ruptura y el deseo de reconciliación. Además, en el tema, Rauw Alejandro menciona:

"Desde Los Ángeles lo supe, ella es mi Motomami... Que vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo.”

Estas canciones demuestran que el reggaetón puede ser mucho más que un género de fiesta, puede ser una vía para expresar sentimientos profundos y personales.

